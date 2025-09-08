Discussione sull’articolo "Testare i diversi tipi di media mobile per vedere quanto sono efficaci"
È possibile ottenere un profitto utilizzando solo una media adattiva per il forex a ciclo di 1 ora? Perché sto perdendo denaro con la maggior parte degli elementi del forex quando faccio il backtest?
Il nuovo articolo Testare i diversi tipi di media mobile per vedere quanto sono efficaci è stato pubblicato:
In questo articolo abbiamo considerato i risultati delle performance dei seguenti tipi di media mobile:
Abbiamo creato sistemi di trading per ogni tipo e confrontato i loro risultati con la media mobile semplice, che è il tipo di media mobile più popolare.
Autore: Mohamed Abdelmaaboud