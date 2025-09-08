Discussione sull’articolo "Testare i diversi tipi di media mobile per vedere quanto sono efficaci"

Il nuovo articolo Testare i diversi tipi di media mobile per vedere quanto sono efficaci è stato pubblicato:

Conosciamo tutti l'importanza per molti trader dell'indicatore Media Mobile. Esistono altri tipi di Media Mobile che possono essere utili nel trading; in questo articolo le identificheremo e faremo un semplice confronto tra ognuno di loro e il tipo di media mobile semplice più popolare per vedere quale può mostrare i risultati migliori.


In questo articolo abbiamo considerato i risultati delle performance dei seguenti tipi di media mobile:

  • La Media Mobile Adattiva (AMA)
  • La Doppia Media Mobile Esponenziale (DEMA)
  • La Tripla Media Mobile Esponenziale (TEMA)
  • La Media Mobile Adattativa Frattale (FrAMA)

Abbiamo creato sistemi di trading per ogni tipo e confrontato i loro risultati con la media mobile semplice, che è il tipo di media mobile più popolare.

Autore: Mohamed Abdelmaaboud

 
È possibile ottenere un profitto utilizzando solo una media adattiva per il forex a ciclo di 1 ora? Perché sto perdendo denaro con la maggior parte degli elementi del forex quando faccio il backtest?
