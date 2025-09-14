Librerie: Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting)

Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting):

Questo codice fornisce una semplice funzione per l'invio di notifiche push al vostro dispositivo mobile ogni volta che vengono aperte o chiuse operazioni in MetaTrader 5. È progettato per i conti di compensazione (dove è consentita una sola posizione per simbolo).

Author: Kurren James Kidd

