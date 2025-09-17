frazionamento lotto
Buongiorno Irene.
Lei vorrebbe aprire 10 operazioni da 0.01 invece che 1 da 0.10?Fondamentalmente dipende da com'è l'EA: potrebbe permetterlo ma non è d'obbligo.
Buonasera a tutti,
se con il mio expert advisor voglio acquistare e/o vendere un lotto (0.1)
ma frazionare l'acquisto o vendita totale in piu' operazioni di acquisto e/o vendita in 0.01
come devo dare l 'indicazione al mio robot?
grazie!
Non puoi farlo se l'EA non lo permette. L'EA ha il totale controllo sia del volume che del numero di operazioni. Se l'EA non lo permette esplicitamente (e credo sia così) l'unico modo che vedo per fare una cosa del genere e' fare un altro EA che "copia" le operazioni del tuo EA frazionandole come vuoi tu. Pero' e' complicato dal fatto che il tuo EA dovrebbe operare in modo "innocuo" su un conto demo mentre quello che lo copia dovrebbe operare sul tuo conto "reale".
oppure il tuo EA dovrebbe operare sul conto reale ma con il minimo volume che tu vuoi (cioe' 0.01) in modo che l'EA "copiante" faccia le altre 9 operazioni pure a 0.01 lotti.E' possibile che sul market ci sia gia' un EA che faccia copie di operazioni di altri EA.
Buonasera a tutti,
volevo porre un quesito che sta limitando la mia operatività su mt5 , sper che qualcuno mi possa aiutare.
Premesso che provengo da Tradovate, con cui mi trovavo bene, ma per cambio broker adesso devo operare con mt5.
Purtroppo però la piattaforma non mi fa splittare gli ordini e quindi inserire diversi tp e sl su diversi contratti.
Esempio: ero abituato ad inserire un ordine con 3 contratti (futures) però riuscivo ad impostare subito tre livelli di target, cosa che con mt5 non mi è possibile .
Adesso se apri 3 ctr posso impostare solo uno sl e uno target unico per tutti e tre.
Alternativamente sarebbe utile un duplicatore di ordini, almeno piattato un ordine potrei duplicarlo per tre e poi fare le modifiche con calma ( riguarod i singoli target)
Qualcuno sa come aiutarmi? C'è già presente tra le utility un app specifica? non devo duplicare su altri account o terminali ma fare tutto sullo stesso account.
grazie a tutti.
In MT5 non è possibile impostare TP/SL diversi per lotti differenti all'interno di un unico ordine. Se apri una posizione con un volume di 3 lotti, questa avrà un unico SL e un unico TP comuni. Questa è una limitazione dell'architettura della piattaforma.
Divisione manuale degli ordini (il modo più semplice)
Invece di aprire 1 ordine da 3 lotti, apri 3 ordini separati da 1 lotto ciascuno. In questo modo potrai impostare un TP e un SL specifici per ciascuno.
