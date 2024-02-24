L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3056
È una riga di codice.
Qualcosa sull'argomento? È divertente.
Non è in tema?Cosa c'è di così divertente?
A livello di matstat, credo. Se in media diversi modelli sbagliano a prevedere la stessa cosa sui nuovi dati (sul sottocampione di convalida), allora non è affatto prevedibile e si passa a "non fare trading".Si può prendere un tempo specifico e i valori corrispondenti di segni/segnali come la "stessa cosa".
A volte si è proceduto a un riallestimento (buttando via i rifiuti), ottenendo una trapunta con dei buchi. Poi ho classificato i pezzi di trapunta rimanenti e ho rammendato alcuni buchi, ottenendo già piccole trapunte - isole di forma regolare dove c'è un modello. Successivamente, si è proceduto all'addestramento su ogni piccola trapunta senza buttare via più nulla.
In questo modo, l'overfitting ha aiutato a identificare rapidamente le isole di prevedibilità. Allo stesso tempo, a evitare il re-fitting.
Ad esempio, ho trovato pattern di lunga durata che durano 30 minuti nel pomeriggio.
La palla pelosa si è già rotolata su piccole coperte? :)
Sì. Altrimenti il punto sfugge.
Sì, altrimenti il punto sfugge.
Si può anche esprimere con il pane quando si confrontano sottocampioni senza e con formazione per mezzo dei coefficienti di regressione ols (stima dell'effetto del "trattamento").
T=1 campioni con trattamento, T=0 senza, la media è la differenza tra l'effetto del trattamento e l'effetto del trattamento.
Sono ancora un nobile nell'inferenza causale.
Ho un punto debole con le associazioni. Non ho alcuna comprensione della ME.
È solo un cattivo formato di comunicazione e tu sei strano. È sicuramente un buon incentivo a pensare in modo approfondito - e a farsi prendere a calci nei denti dal mercato.
i grafici sono generati da una funzione casuale
È possibile distinguere da quelli reali????
tutte le configurazioni candlestick, eskimo, takeover... è tutto lì.
Cosa è reale e cosa è un'illusione della mente?
E la tecnica di input precisi del mio autore funziona anche lì, A CASO!!! come è possibile?????
È possibile modellare tutti i tipi di tendenze e situazioni diverse, quindi calcolare i parametri della TS
"Vestito a candelieri" il vostro modello sinusoidale
Che cos'è un'inversione in termini di candelieri sul modello di due sinusoidi?
È quando la volatilità scende ai minimi statistici in onde importanti.
Qui potete vedere cos'è un'entrata in trend.