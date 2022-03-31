crypto
ciao a tutti...perchè non vedo le crypto su metatrader5?
ho fatto da market watch visualizza tutto ma le cripto non ce stanno...chi mi aiuta?
allora su mt5 devi andare sui mercati a sinistra, poi tasto DX e infine su "simboli"
questa foto per esempio è di AVA Trade
una volta selezionato crypto clicca su "mostra"
ps.
se invece non hai la voce "crypto" allora significa come ha detto il collega prima di me che il tuo broker non offre il trading su crypto
grazie, molto utile.
Vedo nella sezione cripto currency (dove praticamente ho le cripto come il forex su usd) e una sezione cripto 2 che pero' è vuota :(.
allora significa che offre le crripto ma non per quella tipologia di conto, probabilmente hai un conto STANDARD, prova ad aprire un RAW O ECN
