Discussione sull'articolo "Manuale MQL5: Sviluppo di un indicatore multi-simbolo per l'analisi della divergenza dei prezzi" - pagina 3
L'articolo è scritto in modo molto accattivante e le schermate sono bellissime. Ma l'indicatore allegato non funziona.
Si compila con successo, ma dà un errore quando viene installato su un grafico:
@Anatoli Kazharski, per favore dimmi quale potrebbe essere il problema?