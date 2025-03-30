Discussione sull’articolo "Manuale MQL5: Sviluppo di un indicatore multi-simbolo per l’analisi della divergenza dei prezzi" - pagina 3

L'articolo è scritto in modo molto accattivante e le schermate sono bellissime. Ma l'indicatore allegato non funziona.

Si compila con successo, ma dà un errore quando viene installato su un grafico:


@Anatoli Kazharski, per favore dimmi quale potrebbe essere il problema?

