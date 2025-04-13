Discussione sull’articolo "MetaQuotes ID nel terminale mobile MetaTrader" - pagina 19
La mia app per Android non mostra l'ID delle citazioni di Meta, come posso risolvere questo problema che mi rende davvero frustrato 🥴
contattate l'assistenza in fondo a tutte le pagine di questo sito, alla voce "Contatti e richieste". Ti daranno consigli o potranno reimpostare il tuo ID o inviartene uno nuovo.
Tuttavia, ricordo di aver letto in un thread che non tutti i dispositivi sono compatibili con il servizio. Comunque, buona fortuna.
somethingtrading01, 24/09/2021 20:29
Quando mi collego al WI-FI e clicco sul pulsante MQID nella barra dei messaggi, ottengo il codice; tuttavia, quando riavvio l'app e clicco sul pulsante MQID quando utilizzo i DATI MOBILI, dice che è nullo.
Alexey Petrov, 16/12/2021, 09:21
Il dispositivo mobile può registrare MetaQuotes ID solo se viene utilizzato un account Google valido.