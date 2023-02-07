Scopri come progettare un sistema di trading tramite Williams PR

Introduzione

In questo nuovo articolo della nostra serie su come progettare un sistema di trading basato sugli indicatori tecnici più popolari, impareremo come progettare diversi semplici sistemi di trading basati su un nuovo indicatore tecnico che è il Williams Percent Range (WPR). Oltre a comprendere nel dettaglio l'indicatore tecnico Williams Percent Range per apprendere come utilizzarlo in modo efficace in base all'idea principale che ne è dietro. Credo che se riusciamo a capire la radice delle cose, non solo saremo in grado di usarlo in modo efficace, ma potremo anche trovare nuove intuizioni o idee attorno al concetto principale o a qualsiasi strumento correlato che può essere un motivo per ottenere risultati eccezionali e migliori dal trading. Quindi, ho un approccio per cercare di imparare e insegnare la radice delle cose per approfondire sempre di più la nostra comprensione.

Impareremo attraverso i vari argomenti di questo articolo lo stesso di quanto segue:

Attraverso il primo argomento che è la definizione di Williams %R, impareremo cos'è Williams %R, cosa misura e come possiamo calcolarlo manualmente. Quindi impareremo come utilizzare correttamente questo indicatore attraverso semplici strategie basate sul concetto principale dietro questo indicatore, lo impareremo attraverso l'argomento della strategia Williams % R. Progetteremo uno schema passo-passo per ciascuna strategia menzionata in modo da aiutarci a creare l'attività principale di questo articolo che è la creazione di un sistema di trading tramite questo indicatore. Questo schema sarà realizzato attraverso l'argomento dello schema della strategia Williams %R. Quindi, arriveremo all'argomento più interessante di questo articolo, creare un sistema di trading basato sulle strategie menzionate attraverso l'argomento del sistema di trading Williams %R.

Dopo questi argomenti menzionati, penso che impareremo i fondamenti di questo indicatore tecnico oltre a imparare come creare un semplice sistema di trading basato su di esso per poter utilizzare questo sistema di trading in MetaTrader 5 per generare segnali automaticamente. Ti incoraggio ad applicare tutto da solo poiché questo sarà molto utile per comprendere approfonditamente. Confermo anche di testare ogni segnale della strategia prima di utilizzarla sul tuo conto reale per assicurarti che ti sia utile.

Useremo il terminale di trading MetaTrader 5 e il MetaEditor integrato per scrivere i nostri codici MQL5 per creare il nostro sistema di trading sotto forma di expert advisor. Se non sai come ottenere MetaTrader 5 o come scrivere i tuoi codici MQL5, puoi leggere Scrivere codice MQL5 in MetaEditor da un articolo precedente per saperne di più.

Avvertenza: Tutte le informazioni sono fornite "così come sono" solo a scopo didattico e non sono preparate per scopi commerciali o di consulenza. Le informazioni non garantiscono alcun tipo di risultato. Se scegliete di utilizzare questi materiali su uno qualsiasi dei vostri conti di trading, lo farete a vostro rischio e pericolo e sarete gli unici responsabili.

Ora, iniziamo a imparare un nuovo strumento che potrebbe essere un punto di transizione nel nostro viaggio nel trading per ottenere risultati migliori.





Definizione di Williams %R

Come ho detto nell'introduzione, impareremo in dettaglio l'indicatore Williams %R. Williams %R (WPR) è un indicatore di momentum sviluppato da Larry Williams. Possiamo dire che WPR è l'opposto dell'oscillatore stocastico poiché la differenza tra loro è il modo in cui vengono ridimensionati, possiamo anche dire che il WPR può essere utilizzato come lo stocastico. Se vuoi saperne di più sull'indicatore Stocastico, puoi leggere il mio precedente articolo Impara come progettare un sistema di trading con lo Stocastico. Il WPR misura la relazione tra il prezzo di chiusura e il range massimo-minimo. Anche l'indicatore WPR oscilla tra 0 e -100. Siccome il WPR è un indicatore di momentum, può essere utilizzato anche per misurare la forza del trend. Se hai bisogno di saperne di più sul trend e sui tipi di trend, puoi leggere l'argomento della definizione del trend da un articolo precedente in quanto potrebbe essere utile comprenderlo. L'indicatore può essere significativo osservando i livelli importanti di -80, -20 e il punto medio -50.

È importante provare a combinare un altro strumento tecnico con questo indicatore, ad esempio strumenti di azione dei prezzi, pattern grafici, volume e media mobile come quello che faremo attraverso questo articolo nell'argomento strategie poiché questo sarà molto utile in quanto sarai in grado di avere chiara la visione dello strumento che studi e questo ti sarà utile nel prendere le decisioni opportune.

Ora, dobbiamo sapere come possiamo calcolare l'indicatore WPR. Semplicemente, possiamo calcolarlo con i seguenti passaggi:

Calcola il massimo più alto = il valore più alto dei massimi nel periodo considerato. Calcola il minimo più basso = il valore più basso del minimo nel periodo considerato. WPR = (massimo più alto - chiusura)/(massimo più alto - minimo più basso) * -100

Per una maggiore comprensione, dobbiamo vedere un esempio con valori reali per applicarlo e calcolare il WPR, quindi, se disponiamo dei seguenti dati per uno strumento.

Periodo Massimo Minimo Chiusura 1 1.078 1.0678 1.0733 2 1.0788 1.0726 1.0777 3 1.0766 1.0697 1.0727 4 1.0733 1.0662 1,0724 5 1.074 1.0642 1.068 6 1.0749 1.0661 1.0734 7 1.0698 1.0558 1.0689 8 1.0599 1.0532 1.056 9 1.0608 1.046 1.0586 10 1.0565 1.046 1.0466 11 1.0556 1.0429 1.0547 12 1.0444 1.0388 1.0431 13 1.0421 1.035 1.0411 14 1.053 1.0353 1.0379 15 1,0577 1.0502 1.0511 16 1.0586 1.0525 1.0527 17 1.0594 1.0495 1.0555 18 1.0601 1.0482 1.0551 19 1.0642 1.0493 1.054 20 1.0632 1.0505 1.0621 21 1.0579 1.0491 1.052 22 1.0567 1.0491 1.051 23 1.0602 1.0381 1.0547 24 1.0509 1.0359 1.0443 25 1.0486 1.0396 1.0414 26 1.052 1.04 1.0408 27 1.0644 1.0505 1.0515 28 1.0775 1.0611 1.0614 29 1.0749 1.0671 1.0714 30 1.0715 1.0652 1.0699

Ora, eseguiremo i passaggi di calcolo per ottenere il WPR nel modo seguente. Tieni presente che utilizzeremo le impostazioni predefinite del periodo che è 14.

1- Ottenere il massimo più alto.

2- Ottenere il minimo più basso.

3- Ottenere WPR.

Ora, abbiamo calcolato i valori WPR. Sarà una linea che oscilla tra 0 e -100 per misurare il momentum come abbiamo accennato. Al giorno d'oggi, non abbiamo bisogno di calcolarlo manualmente poiché lo troviamo già pronto nel terminale di trading MetaTrader 5 e tutto ciò che dobbiamo fare è sceglierlo tra gli indicatori disponibili come nei passaggi seguenti.

Dopodiché, troveremo la sua finestra per determinare i suoi parametri come la seguente:





1- Imposta il periodo desiderato.

2- Per determinare il colore della linea WPR.

3- Per determinare lo stile della linea WPR.

4- Per determinare lo spessore della linea WPR.

Possiamo anche controllare i livelli dell'indicatore attraverso la scheda Livelli come la seguente:

Possiamo vedere nell'immagine precedente che abbiamo due livelli -80 e -20 che sono livelli importanti per registrare misurazioni alte e basse. Inoltre, possiamo aggiungere altri livelli in base a ciò che potremmo trovare utile come aggiungere un livello -50 ad esempio premendo Aggiungi e quindi determinando il livello da visualizzare nella finestra dell'indicatore sul grafico.

Dopo aver determinato tutti i parametri desiderati e aver premuto "OK", l'indicatore verrà allegato al grafico come il seguente.

Come possiamo vedere nell'immagine precedente, la linea nera nella finestra inferiore del grafico oscilla tra 0 e -100 per misurare il momentum. Inoltre, il punto medio di -50 è un livello importante e offre informazioni significative sul movimento dei prezzi, come quando il WPR supera il livello -50, ciò significa che il prezzo viene scambiato nella metà superiore dell'intervallo massimo-minimo durante il periodo calcolato e viceversa, quando il WPR attraversa il livello inferiore a -50, ciò significa che il prezzo viene scambiato nella metà inferiore dell'intervallo massimo-minimo nel periodo calcolato. Altrimenti, quando vediamo l'indicatore al di sotto dell'area di -80 ciò significa un valore basso, indica che il prezzo si avvicina al suo minimo, ma quando vediamo l'indicatore sopra l'area del livello -20 significa valore alto che indica che il prezzo viene scambiato vicino al suo massimo. Questi livelli di -80 e -20 sono aree molto importanti perché indicano che i prezzi raggiungono aree di ipercomprato e ipervenduto le stesse che vedremo in seguito.





Strategia con Williams %R

In questa parte impareremo come possiamo utilizzare Williams %R attraverso semplici strategie basate sul concetto principale dell'indicatore. Impareremo tre diverse strategie che possono essere utilizzate secondo l'idea alla base dell'indicatore Williams %R. La prima strategia la chiameremo Williams %R - OB e OS, la seconda possiamo chiamarla Williams %R - crossover, e la terza la chiameremo Williams %R - MA. Nelle righe seguenti identificheremo come queste strategie possono essere utilizzate.

Strategia uno - Williams %R - OB e OS:

Secondo questa strategia, dobbiamo essere avvisati quando lo strumento si trova nell'area di ipercomprato o nell'area di ipervenduto in base a una condizione specifica. Quando il valore Williams %R è inferiore al livello -80 questo sarà un segnale di ipervenduto. Quando il valore Williams %R è maggiore del livello -20 questo sarà un segnale di ipercomprato.

Questa strategia sarà utile per avvisarci quando i prezzi raggiungono aree di ipercomprato o ipervenduto e questo ci aiuterà ad aspettarci un movimento imminente leggendo lo stato del momentum.

Valore WPR < -80 --> ipervenduto

Valore WPR > - 20 --> ipercomprato

Strategia due - Williams %R - crossover:

Secondo questa strategia, dobbiamo ottenere un segnale quando c'è un segnale di acquisto o vendita basato sull’attraversamento tra l'attuale Williams %R, il precedente Williams %R (WPR) e il livello -50. Quando il WPR precedente è inferiore a -50 e il WPR attuale è maggiore di -50, questo sarà un segnale di acquisto. Quando il WPR precedente è maggiore di -50 e il WPR attuale è inferiore a -50, questo sarà un segnale di vendita.

Questa strategia sarà utile in quanto genererà segnali di acquisto e vendita basati sull’incrocio con un livello molto importante che è -50, e sarà più efficace se combiniamo un altro strumento tecnico per confermare questi segnali.

WPR precedente < -50 e WPR corrente > -50 --> segnale di acquisto WPR precedente > -50 e WPR corrente < -50 --> segnale di vendita

Strategia tre - Williams %R - MA:

Secondo questa strategia, dobbiamo ricevere una notifica quando abbiamo un segnale di acquisto o vendita, ma sarà basato su un'altra condizione in quanto abbiamo bisogno di ricevere un segnale di acquisto quando l’ask è maggiore del valore della media mobile e Il valore di Williams %R è maggiore del livello -50. Abbiamo bisogno di ottenere un segnale di vendita quando il bid è inferiore al valore della media mobile e il valore Williams %R è inferiore del livello -50.

Questa strategia ci consente di ottenere segnali di acquisto e vendita più definiti in base alle sue condizioni perché qui abbiamo combinato un altro strumento tecnico che è la media mobile per confermare il segnale corrente e filtrare i falsi breakout.

Ask > Valore MA e WPR > -50 --> segnale di acquisto Bid < valore MA e WPR < -50 --> segnale di vendita





Schema della strategia Williams %R

In questo argomento, progetteremo uno schema passo-passo per creare un sistema di trading per ogni strategia citata. Considero questo passaggio molto importante in qualsiasi processo di creazione di un sistema di trading in quanto ci aiuterà a capire cosa dobbiamo fare attraverso passaggi organizzati.

Strategia uno - Williams %R - OB e OS:

Sulla base di questa strategia, progetteremo uno schema passo-passo per creare un sistema di trading poiché abbiamo bisogno che il programma o l'expert controlli tre valori ad ogni tick e faccia un confronto per determinare la posizione di uno di questi valori rispetto agli altri e questi tre valori sono l'attuale WPR , e i livelli -80 e -20. L'expert deciderà dopo il confronto precedente se l'attuale valore WPR è inferiore al livello -80, e generi un commento sul grafico con "Over Sold". Nell'altro scenario, quando l'attuale valore WPR è maggiore del livello -20, è necessario che l'esperto generi un commento diverso sul grafico con "Over Bought".

Quello che segue è lo schema per questa strategia:





Strategia due - Williams %R - crossover:

Sulla base di questa strategia, abbiamo bisogno che il programma generi segnali di acquisto o vendita sul controllo di tre valori: WPR precedente, WPR attuale e -50. Questo segnale verrà generato sulla base di un confronto fatto ad ogni tick da parte dell'expert di questi tre valori per determinare la posizione del valore WPR precedente e attuale dal livello -50. L'expert in base a quanto detto, deve generare un segnale di acquisto, il valore Williams %R e il valore precedente Williams %R come commento sul grafico se il WPR precedente è inferiore a -50 e il valore WPR attuale è maggiore rispetto al livello -50. L'altro segnale di vendita, il valore Williams %R e il precedente valore Williams %R come commento sul grafico se il WPR precedente è maggiore di -50 e il WPR attuale è inferiore a -50.

Quello che segue è lo schema per questa strategia sotto forma di diagramma.





Strategia tre - Williams %R e MA:

Dobbiamo creare un sistema di trading secondo questa strategia per generare segnali di acquisto o vendita basati su altre condizioni o altre misurazioni. Poiché dobbiamo creare un semplice expert advisor in grado di generare questi segnali in base al controllo continuo del valore Ask, Bid, WPR, della media mobile e del livello -50. Quando l'expert rileva che il prezzo Ask è maggiore della media mobile e il valore WPR è maggiore del livello -50, è necessario che generi un segnale di acquisto, il valore Williams %R e il valore della media mobile esponenziale come commento sul grafico. L'altro caso per generare un segnale di vendita, il valore Williams %R e il valore della media mobile esponenziale come commento anch’esso sul grafico, quando il prezzo Bid è inferiore alla media mobile e il WPR è inferiore al livello -50.

Quanto segue è per lo schema del diagramma per creare questo tipo di sistema di trading.





Sistema di trading Williams %R

In questa parte impareremo come creare un sistema di trading per ogni strategia citata, che è la parte più interessante di questo articolo. Innanzitutto, creeremo un semplice sistema di trading che genera un commento sul grafico in base al valore Williams %R per utilizzarlo come base per tutte le strategie.

Quanto segue è per come scrivere il codice di questo sistema di trading:

Creare un array utilizzando la funzione "double" che rappresenta i valori con la virgola.

double WPArray[];

Ordinamento di questo array creato dai dati correnti utilizzando la funzione "ArraySetAsSeries" che restituisce true o false in quanto restituisce un valore booleano. I parametri di questa funzione sono un array[] e flag.

ArraySetAsSeries (WPArray, true );

Definire le proprietà di William %R utilizzando "iWPR" dopo aver creato una variabile di tipo intera per WPDef della definizione Williams %R. La funzione "iWPR" restituisce l'handle dell'indicatore Percent Range di Larry Williams. I parametri sono il nome del simbolo, il periodo e il periodo di mediazione.

Useremo (_Symbol) da applicare sul simbolo attualmente utilizzato e (_Period) da applicare sul timeframe attualmente utilizzato.

int WPDef = iWPR ( _Symbol , _Period , 14 );

Copia dei dati sui prezzi nell'array creato utilizzando la funzione "CopyBuffer" che restituisce il conteggio dei dati copiati o -1 in caso di errore. I parametri sono l’handle dell'indicatore, il numero del buffer dell'indicatore, la posizione iniziale, la quantità da copiare e l'array di destinazione in cui copiare.

CopyBuffer (WPDef, 0 , 0 , 3 ,WPArray);

Ottenere il valore Williams %R dei dati correnti utilizzando la funzione "NormalizeDouble" dopo aver creato una variabile di tipo double WPValue per il valore di Williams %R corrente. I parametri della funzione "NormalizeDouble" sono il numero normalizzato e il numero di cifre dopo la virgola.

double WPVal = NormalizeDouble (WPArray[ 0 ], 2 );

Utilizzo della funzione "Comment" per generare il valore di Williams %R come commento sul grafico.

Comment ( "Williams' %R Value is" ,WPVal);

Per vedere le linee di codice complete del precedente sistema di trading, possiamo farlo attraverso il seguente codice:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double WPArray[]; ArraySetAsSeries (WPArray, true ); int WPDef = iWPR ( _Symbol , _Period , 14 ); CopyBuffer (WPDef, 0 , 0 , 3 ,WPArray); double WPVal = NormalizeDouble (WPArray[ 0 ], 2 ); Comment ( "Williams' %R Value is" ,WPVal); }

Dopo aver compilato questo codice, possiamo trovare il file dell'expert nella cartella "Expert Advisors" nella finestra del Navigatore come nella figura seguente.





Trascinandolo e rilasciandolo sul grafico desiderato per eseguirlo, la finestra di questo sistema di trading apparirà come segue.





Dopo aver premuto “OK”, verrà allegato al grafico:





Quello che segue è un esempio di segnali generati di questo sistema di trading dai test.

Come possiamo vedere nell'esempio precedente, l'expert ha generato un commento con il segnale nell'angolo in alto a sinistra del grafico con il valore WPR corrente. Per assicurarci che il segnale generato sia lo stesso dell'indicatore integrato in MetaTrader 5, possiamo vederlo nell'immagine seguente.

Come possiamo vedere nell'immagine precedente, l'expert è allegato e l'indicatore è inserito ed entrambi hanno generato lo stesso segnale o valore. Nell'angolo in alto a destra è allegato l'expert Simple Williams %R, nell'angolo in alto a sinistra, possiamo trovare il suo segnale generato come commento che è uguale a -78.15 ed è lo stesso del valore dell'indicatore integrato che viene inserito nel grafico nella finestra inferiore dove compare lo stesso valore sopra la linea WPR sul lato sinistro.

Strategia uno - Williams%R - OB e OS:

Sulla base di questa strategia, dobbiamo creare un sistema di trading in grado di generare segnali per informarci automaticamente quando il prezzo ha raggiunto aree di ipercomprato o ipervenduto. Quello che segue è il codice completo per creare un sistema di trading per questa strategia:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double WPArray[]; ArraySetAsSeries (WPArray, true ); int WPDef = iWPR ( _Symbol , _Period , 14 ); CopyBuffer (WPDef, 0 , 0 , 3 ,WPArray); double WPVal = NormalizeDouble (WPArray[ 0 ], 2 ); if (WPVal<- 80 ) { Comment ( "Over Sold" ); } if (WPVal>- 20 ) { Comment ( "Over Bought" ); } }

Le differenze in questo codice sono le seguenti.

Condizioni di ipervenduto:

if (WPVal<- 80 ) { Comment ( "Over Sold" ); }

Condizioni di ipercomprato:

if (WPVal>- 20 ) { Comment ( "Over Bought" ); }

Dopo aver compilato questo codice, quando vogliamo eseguirlo nella MetaTrader 5 per generare segnali automatici, faremo il seguente passaggio:

Trova il file dell’expert nella finestra del navigatore.





Trascinalo e rilascialo sul grafico desiderato da cui dobbiamo estrarre i segnali. Quanto segue è per la sua finestra.





Seleziona accanto a "Consenti algo trading" -> Premi "OK". Lo trovi allegato al grafico.





Di seguito è riportato un esempio di generazione di segnali basati su questa strategia dai test.

Ipercomprato:

Come possiamo vedere nell'esempio precedente, l'expert ha generato un segnale di ipercomprato poiché il valore WPR è superiore al livello -20, il che significa che i prezzi sono scambiati vicino al loro massimo durante i 14 periodi.

Ipervenduto:

Secondo l'esempio precedente, abbiamo scoperto che il WPR è al di sotto del livello -80, il che significa che i prezzi sono scambiati vicino ai loro minimi, quindi il segnale qui è ipervenduto.

Strategia due - Williams%R - Crossover:

Secondo questa strategia, dobbiamo creare un sistema di trading per generare sia segnali di acquisto che di vendita basati sugli incroci. Quello che segue è il codice completo per creare un sistema di trading per questa strategia.

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double WPArray[]; ArraySetAsSeries (WPArray, true ); int WPDef = iWPR ( _Symbol , _Period , 14 ); CopyBuffer (WPDef, 0 , 0 , 3 ,WPArray); double WPVal = NormalizeDouble (WPArray[ 0 ], 2 ); double WPPrevVal = NormalizeDouble (WPArray[ 1 ], 2 ); if (WPPrevVal<- 50 && WPVal>- 50 ) { Comment ( "Buy signal" , "

" , "Williams % R Value is" ,WPVal, "

" , "Williams % R Previous Value is" ,WPPrevVal); } if (WPPrevVal>- 50 && WPVal<- 50 ) { Comment ( "Sell signal" , "

" , "Williams % R Value is" ,WPVal, "

" , "Williams % R Previous Value is" ,WPPrevVal); } }

Le differenze in questo codice sono le seguenti.

Ottenere il valore Williams %R precedente utilizzando la funzione "NormalizeDouble" dopo aver creato una variabile di tipo double per WPPrevValue per il valore Williams %R precedente. I parametri della funzione "NormalizeDouble" sono il numero normalizzato e il numero di cifre dopo la virgola.

double WPPrevVal = NormalizeDouble (WPArray[ 1 ], 2 );

Condizioni della strategia Williams%R - crossover.

In caso di segnale di acquisto:

if (WPPrevVal<- 50 && WPVal>- 50 ) { Comment ( "Buy signal" , "

" , "Williams % R Value is" ,WPVal, "

" , "Williams % R Previous Value is" ,WPPrevVal); }

In caso di segnale di vendita:

if (WPPrevVal>- 50 && WPVal<- 50 ) { Comment ( "Sell signal" , "

" , "Williams % R Value is" ,WPVal, "

" , "Williams % R Previous Value is" ,WPPrevVal); }

Dopo aver compilato questo codice, possiamo trovarlo nella finestra del navigatore come l'immagine seguente:







Facendo doppio clic sull'expert di questa strategia, come seconda opzione, per eseguirla sul grafico desiderato, apparirà la sua finestra.





Dopo aver premuto “OK”, verrà allegato al grafico.





Quanto segue è un esempio di segnali generati da questa strategia dai test.

Segnale d’acquisto:

Come possiamo vedere sul grafico, l'expert ha generato un segnale di acquisto, il valore Williams %R e il valore precedente Williams %R nell'angolo in alto a sinistra del grafico come commento perché le condizioni di questa strategia sono soddisfatte perché il precedente WPR = -55,93 è inferiore al livello -50 e l'attuale WPR = -41,09 è maggiore del livello -50.

Segnale di vendita:

Come possiamo vedere nell'esempio precedente di un segnale di vendita basato su questa strategia, possiamo trovare nell'angolo in alto a sinistra del grafico il segnale di vendita, l'attuale WPR e il precedente valore di WPR come commento perché le condizioni di questa strategia sono soddisfatte.

Il valore WPR precedente = -29,95 che è maggiore del livello -50 e l'attuale WPR = -58,8 che è inferiore al livello -50.

Strategia tre - Williams%R & MA:

Quello che segue è il codice completo per creare un sistema di trading per questa strategia

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnTick () { double WPArray[]; double MAArray[]; double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits ); ArraySetAsSeries (WPArray, true ); ArraySetAsSeries (MAArray, true ); int WPDef = iWPR ( _Symbol , _Period , 14 ); int MADef = iMA ( _Symbol , _Period , 100 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); CopyBuffer (WPDef, 0 , 0 , 3 ,WPArray); CopyBuffer (MADef, 0 , 0 , 3 ,MAArray); double WPVal = NormalizeDouble (WPArray[ 0 ], 2 ); double MAVal = NormalizeDouble (MAArray[ 0 ], 2 ); if (Ask>MAVal && WPVal>- 50 ) { Comment ( "Buy signal" , "

" , "Williams % R Value is" ,WPVal, "

" , "EMA Value is" ,MAVal); } if (Bid<MAVal && WPVal<- 50 ) { Comment ( "Sell signal" , "

" , "Williams % R Value is" ,WPVal, "

" , "EMA Value is" ,MAVal); } }

Le differenze in questo codice sono le seguenti.

Creazione di array per WP e MA.

double WPArray[]; double MAArray[];

Ottenere valori di ask e bid dopo aver creato variabili di tipo double per loro.

double Ask = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ), _Digits ); double Bid = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ), _Digits );

Ordinamento di questi array creati dai dati correnti.

ArraySetAsSeries (WPArray, true ); ArraySetAsSeries (MAArray, true );

Definire il Williams PR utilizzando la funzione iWPR e la media mobile utilizzando la funzione iMA. I parametri di iWPR menzionati prima. I parametri di iMA sono il nome del simbolo, il periodo, il periodo della media, lo spostamento orizzontale, il tipo di media e il tipo di prezzo.

int WPDef = iWPR ( _Symbol , _Period , 14 ); int MADef = iMA ( _Symbol , _Period , 100 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE );

Copia dei dati dei prezzi negli array creati utilizzando la funzione "CopyBuffer".

CopyBuffer (WPDef, 0 , 0 , 3 ,WPArray); CopyBuffer (MADef, 0 , 0 , 3 ,MAArray);

Ottenere i valori dell'attuale Williams PR e della media mobile.

double WPVal = NormalizeDouble (WPArray[ 0 ], 2 ); double MAVal = NormalizeDouble (MAArray[ 0 ], 2 );

Condizioni della strategia.

In caso di segnale di acquisto:

if (Ask>MAVal && WPVal>- 50 ) { Comment ( "Buy signal" , "

" , "Williams % R Value is" ,WPVal, "

" , "EMA Value is" ,MAVal); }

In caso di segnale di vendita



if (Bid<MAVal && WPVal<- 50 ) { Comment ( "Sell signal" , "

" , "Williams % R Value is" ,WPVal, "

" , "EMA Value is" ,MAVal); }

Dopo aver compilato questo codice, troveremo l'esperto nella finestra del navigatore della MetaTrader 5 come al seguente.





Trascinandolo e rilasciandolo sul grafico desiderato, troveremo la sua finestra uguale alla seguente.





Dopo aver spuntato accanto a "Consenti Algo trading" e aver premuto "OK", l'expert verrà allegato al grafico come segue.





Di seguito è riportato un esempio di segnali generati basati su questa strategia.

In caso di segnale di acquisto:

Possiamo trovare sul grafico il segnale generato nell'angolo in alto a sinistra,

Segnale d’acquisto

Valore WPR

Valore dell'EMA

Le condizioni sono soddisfatte. L’Ask è maggiore di MA e WPR è maggiore di -50

In caso di segnale di vendita:

Wlliams_R_MA - Sell

Possiamo trovare sul grafico il segnale generato nell'angolo in alto a sinistra,

Segnale di vendita

Valore WPR

Valore dell'EMA

Le condizioni sono soddisfatte. Il Bid è inferiore alla MA e il WPR è inferiore al livello -50.





Conclusioni

Williams PR è un importante strumento tecnico che può essere considerato come uno degli indicatori più popolari per misurare il momentum come abbiamo menzionato. Può essere combinato anche con un altro indicatore tecnico per amplificare i vantaggi perché questo è uno dei benefici più importanti dell’analisi tecnica, possiamo utilizzare più di uno strumento per chiarire una prospettiva e comprendere lo strumento sulla quale operiamo e prendere una decisione adeguata.

Abbiamo appreso attraverso questo articolo più argomenti sull'indicatore tecnico Williams PR, poiché abbiamo imparato cos'è, cosa misura e come possiamo calcolarlo applicandolo ad un esempio per approfondire la nostra comprensione, quindi abbiamo imparato come possiamo inserire l'indicatore e come possiamo leggerlo per capire su cosa vuole informarci.

Abbiamo anche imparato come possiamo usarlo attraverso semplici strategie basate sul concetto principale alla base così come tre semplici strategie e sono:

Williams %R - OB e OS: per generare segnali di ipercomprato e ipervenduto quando i prezzi raggiungono queste zone.

Williams %R - crossover: per generare segnali di acquisto e vendita basati su condizioni specifiche e significative.

Williams %R - MA: per generare segnali di acquisto e vendita basati sul WPR e sulla lettura della media mobile esponenziale.

Successivamente, abbiamo progettato uno schema passo-passo per ciascuna strategia menzionata per aiutarci a creare un sistema di trading per ognuna di esse. Quindi abbiamo imparato e creato un sistema di trading per ogni strategia tramite MQL5 per utilizzarli nel terminale di trading MetaTrader 5 per generare segnali in modo automatico e accurato.

Tutto ciò che abbiamo imparato in questo articolo è un semplice esempio di come possiamo utilizzare la programmazione poiché il trading algoritmico è uno strumento incredibile che può aiutarci a fare trading in modo fluido, semplice ed efficace. Può essere uno strumento molto utile per lasciare che il denaro lavori per te mentre dormi letteralmente. Quindi, incoraggio tutti a imparare o pensare a come trarre vantaggio da questo strumento in modo da aumentare la probabilità di massimizzare i profitti.

Devo confermare qui di nuovo che devi testare qualsiasi strategia prima di usarla sul tuo conto reale perché non c'è niente che sia adatto a tutti, ciò che è adatto a me potrebbe non esserlo per te. soprattutto perché lo scopo principale di questo articolo è educativo, quindi potremmo scoprire che le strategie necessitano di ottimizzazione. Spero che tu abbia provato ad applicare ciò che hai letto da solo poiché questo sarà un fattore importante per capire ciò che impari. Spero anche che tu trovi utile questo articolo per migliorare il tuo trading per ottenere risultati migliori e se vuoi leggere articoli simili su come progettare un sistema di trading con gli indicatori tecnici più popolari, puoi leggere i miei articoli precedenti in questa serie e spero che tu li trovi utili.