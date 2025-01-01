Signaux / Total
Malheureusement, Total le signal est désactivé et indisponible
Le fournisseur a désactivé ce signal. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier les trades automatiquement.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 4 MetaTrader:
- Croissance
- 1 088%
- Abonnés
- 10
- Semaines
- 111
- Trades
- 324
- Gagner
- 54%
- Facteur de profit
- 1.55
- DD max.
- 35%
- Croissance
- 16 864%
- Abonnés
- 0
- Semaines
- 148
- Trades
- 1271
- Gagner
- 88%
- Facteur de profit
- 2.25
- DD max.
- 39%
- Croissance
- 5 126%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 245
- Trades
- 7913
- Gagner
- 76%
- Facteur de profit
- 1.55
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 538%
- Abonnés
- 12
- Semaines
- 102
- Trades
- 921
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 2.06
- DD max.
- 28%
- Croissance
- 6 180%
- Abonnés
- 2
- Semaines
- 332
- Trades
- 2069
- Gagner
- 72%
- Facteur de profit
- 1.91
- DD max.
- 38%
- Croissance
- 4 420%
- Abonnés
- 33
- Semaines
- 45
- Trades
- 926
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.84
- DD max.
- 52%
- Croissance
- 2 397%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 231
- Trades
- 1002
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 3.44
- DD max.
- 30%
- Croissance
- 336 493%
- Abonnés
- 1
- Semaines
- 174
- Trades
- 298
- Gagner
- 99%
- Facteur de profit
- 608.02
- DD max.
- 44%
- Croissance
- 987%
- Abonnés
- 9
- Semaines
- 79
- Trades
- 3320
- Gagner
- 82%
- Facteur de profit
- 3.79
- DD max.
- 41%
- Croissance
- 502%
- Abonnés
- 8
- Semaines
- 39
- Trades
- 787
- Gagner
- 90%
- Facteur de profit
- 2.56
- DD max.
- 16%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.