AXI 2
ALESSANDRO DI MAURO

AXI 2

ALESSANDRO DI MAURO
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
0%
Axi-US16-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
46
Bénéfice trades:
18 (39.13%)
Perte trades:
28 (60.87%)
Meilleure transaction:
54.11 USD
Pire transaction:
-28.13 USD
Bénéfice brut:
180.00 USD (48 657 pips)
Perte brute:
-104.70 USD (7 241 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (50.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.11 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.12%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
2.33
Longs trades:
26 (56.52%)
Courts trades:
20 (43.48%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
1.64 USD
Bénéfice moyen:
10.00 USD
Perte moyenne:
-3.74 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-32.28 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.83 USD
Maximal:
32.28 USD (1.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 25
GBPCHF 7
AUDCHF 5
USDMXN 5
USDJPY 2
AUDJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -19
GBPCHF 1
AUDCHF 37
USDMXN 28
USDJPY 14
AUDJPY 14
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -527
GBPCHF -680
AUDCHF 851
USDMXN 38K
USDJPY 1.9K
AUDJPY 2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +54.11 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +50.13 USD
Perte consécutive maximale: -1.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US16-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

vv
Aucun avis
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 8.33% of days out of the 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 4 days. This comprises 4.17% of days out of the 96 days of the signal's entire lifetime.
