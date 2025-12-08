SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AXI 2
ALESSANDRO DI MAURO

AXI 2

ALESSANDRO DI MAURO
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Axi-US16-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
18 (39.13%)
Loss Trade:
28 (60.87%)
Best Trade:
54.11 USD
Worst Trade:
-28.13 USD
Profitto lordo:
180.00 USD (48 657 pips)
Perdita lorda:
-104.70 USD (7 241 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (50.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.11 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.12%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.33
Long Trade:
26 (56.52%)
Short Trade:
20 (43.48%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
10.00 USD
Perdita media:
-3.74 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.28 USD (2)
Crescita mensile:
1.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.83 USD
Massimale:
32.28 USD (1.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 25
GBPCHF 7
AUDCHF 5
USDMXN 5
USDJPY 2
AUDJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -19
GBPCHF 1
AUDCHF 37
USDMXN 28
USDJPY 14
AUDJPY 14
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -527
GBPCHF -680
AUDCHF 851
USDMXN 38K
USDJPY 1.9K
AUDJPY 2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54.11 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +50.13 USD
Massima perdita consecutiva: -1.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US16-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 8.33% of days out of the 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 4 days. This comprises 4.17% of days out of the 96 days of the signal's entire lifetime.
