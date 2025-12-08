SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SHYM
ALESSANDRO DI MAURO

SHYM

ALESSANDRO DI MAURO
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Darwinex-Live-2
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
20 (60.60%)
Perte trades:
13 (39.39%)
Meilleure transaction:
646.92 USD
Pire transaction:
-349.55 USD
Bénéfice brut:
1 485.88 USD (94 440 pips)
Perte brute:
-351.53 USD (40 580 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (563.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
826.17 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.37%
Dernier trade:
12 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
14 jours
Facteur de récupération:
3.25
Longs trades:
16 (48.48%)
Courts trades:
17 (51.52%)
Facteur de profit:
4.23
Rendement attendu:
34.37 USD
Bénéfice moyen:
74.29 USD
Perte moyenne:
-27.04 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-0.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-349.55 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.03%
Algo trading:
24%
Prélèvement par solde:
Absolu:
254.88 USD
Maximal:
349.55 USD (0.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.32% (325.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 10
EURUSD 10
EURNOK 8
USDMXN 4
USDCAD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 466
EURUSD 5
EURNOK 589
USDMXN 75
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 8.7K
EURUSD -34
EURNOK 38K
USDMXN 1.8K
USDCAD -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +646.92 USD
Pire transaction: -350 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +563.82 USD
Perte consécutive maximale: -0.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

vv
Aucun avis
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 7.35% of days out of the 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 12 days. This comprises 4.9% of days out of the 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SHYM
30 USD par mois
0%
0
0
USD
101K
USD
35
24%
33
60%
100%
4.22
34.37
USD
0%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.