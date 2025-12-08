SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SHYM
ALESSANDRO DI MAURO

SHYM

ALESSANDRO DI MAURO
0 recensioni
Affidabilità
35 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Darwinex-Live-2
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
20 (60.60%)
Loss Trade:
13 (39.39%)
Best Trade:
646.92 USD
Worst Trade:
-349.55 USD
Profitto lordo:
1 485.88 USD (94 440 pips)
Perdita lorda:
-351.53 USD (40 580 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (563.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
826.17 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
12 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
14 giorni
Fattore di recupero:
3.25
Long Trade:
16 (48.48%)
Short Trade:
17 (51.52%)
Fattore di profitto:
4.23
Profitto previsto:
34.37 USD
Profitto medio:
74.29 USD
Perdita media:
-27.04 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-349.55 USD (1)
Crescita mensile:
0.03%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
254.88 USD
Massimale:
349.55 USD (0.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.32% (325.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 10
EURUSD 10
EURNOK 8
USDMXN 4
USDCAD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 466
EURUSD 5
EURNOK 589
USDMXN 75
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 8.7K
EURUSD -34
EURNOK 38K
USDMXN 1.8K
USDCAD -13
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +646.92 USD
Worst Trade: -350 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +563.82 USD
Massima perdita consecutiva: -0.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

vv
Non ci sono recensioni
2025.12.08 16:35
Trading operations on the account were performed for only 18 days. This comprises 7.35% of days out of the 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
80% of trades performed within 12 days. This comprises 4.9% of days out of the 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 16:35
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SHYM
30USD al mese
0%
0
0
USD
101K
USD
35
24%
33
60%
100%
4.22
34.37
USD
0%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.