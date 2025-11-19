SignauxSections
Gusti Muhammad Sahibul Wahyu

JON OM TRADER

Gusti Muhammad Sahibul Wahyu
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Oval-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13
Bénéfice trades:
12 (92.30%)
Perte trades:
1 (7.69%)
Meilleure transaction:
214.90 USD
Pire transaction:
-94.40 USD
Bénéfice brut:
513.70 USD (4 961 pips)
Perte brute:
-94.40 USD (913 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (276.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
276.80 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.48
Activité de trading:
43.02%
Charge de dépôt maximale:
2.98%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.44
Longs trades:
7 (53.85%)
Courts trades:
6 (46.15%)
Facteur de profit:
5.44
Rendement attendu:
32.25 USD
Bénéfice moyen:
42.81 USD
Perte moyenne:
-94.40 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-94.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-94.40 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
94.40 USD (0.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.36% (36.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.Lcm 10
EURUSD.Lcm 2
USOIL.Lcm 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.Lcm 313
EURUSD.Lcm 22
USOIL.Lcm 84
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.Lcm 3.4K
EURUSD.Lcm 168
USOIL.Lcm 449
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +214.90 USD
Pire transaction: -94 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +276.80 USD
Perte consécutive maximale: -94.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Oval-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
Aucun avis
2025.11.19 07:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 07:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
