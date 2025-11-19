- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
214.90 USD
Worst Trade:
-94.40 USD
Profitto lordo:
513.70 USD (4 961 pips)
Perdita lorda:
-94.40 USD (913 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (276.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
276.80 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
43.02%
Massimo carico di deposito:
2.98%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.44
Long Trade:
7 (53.85%)
Short Trade:
6 (46.15%)
Fattore di profitto:
5.44
Profitto previsto:
32.25 USD
Profitto medio:
42.81 USD
Perdita media:
-94.40 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-94.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-94.40 USD (1)
Crescita mensile:
4.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
94.40 USD (0.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.36% (36.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|10
|EURUSD.Lcm
|2
|USOIL.Lcm
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.Lcm
|313
|EURUSD.Lcm
|22
|USOIL.Lcm
|84
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.Lcm
|3.4K
|EURUSD.Lcm
|168
|USOIL.Lcm
|449
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +214.90 USD
Worst Trade: -94 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +276.80 USD
Massima perdita consecutiva: -94.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I, Jon Trader, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
