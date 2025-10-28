SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / JS Patient Growth FX Gold MG01
Jan Stancel

JS Patient Growth FX Gold MG01

Jan Stancel
0 avis
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Pas de données

  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.00 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 0
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Thank you for choosing my signal.

This signal is intended for followers with small capital. Due to the low deposit, the EA trades cautiously and less frequently, but as the account grows, the number of trades will increase and profits should also be higher.

The signal uses TP and SL and may experience periods of decline and loss-making months, but it should recover relatively quickly.

In any case, I must warn everyone that forex is highly risky, so only invest money that you can afford to lose!


Trade on XAUUSD - HIGH risk signal with take profit and stop loss (high risk due to low deposit)

minimum balance : 100USD

Recommended leverage 1:500 and higher

Compatible with ANY broker


Recommendation: protect your capital and withdraw your profits regularly

Carefully consider how much % of your capital you use to copy my signal, especially owners of larger accounts - all decisions are entirely up to you and the responsibility is yours!


Warning - past profits are not a guarantee of future profits.

Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!


Aucun avis
2025.10.28 17:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 17:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 17:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.28 17:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 17:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
