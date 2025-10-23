SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PAKDE BOSS
Arianto Hermawan

PAKDE BOSS

Arianto Hermawan
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
185
Bénéfice trades:
83 (44.86%)
Perte trades:
102 (55.14%)
Meilleure transaction:
362.20 USD
Pire transaction:
-260.79 USD
Bénéfice brut:
5 642.73 USD (316 554 pips)
Perte brute:
-5 541.50 USD (242 698 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (405.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
921.63 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.31%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.06
Longs trades:
140 (75.68%)
Courts trades:
45 (24.32%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.55 USD
Bénéfice moyen:
67.98 USD
Perte moyenne:
-54.33 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-418.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-625.52 USD (7)
Croissance mensuelle:
268.09%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 114.15 USD
Maximal:
1 726.77 USD (37.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
1.71% (10.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 180
USDJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 86
USDJPY 15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 71K
USDJPY 2.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +362.20 USD
Pire transaction: -261 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +405.72 USD
Perte consécutive maximale: -418.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AGMGroupLtd-Real
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 2
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 1
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
BossaFX-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
MBTrading-Live
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
239 plus...
This signal only focuses on XAUUSD, and this trading style is swing trading. For recommendations, your minimum balance should be $1000, and use measured risk. Thank you, PAKDE BOSS. 
Aucun avis
Copier

