- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
185
Profit Trade:
83 (44.86%)
Loss Trade:
102 (55.14%)
Best Trade:
362.20 USD
Worst Trade:
-260.79 USD
Profitto lordo:
5 642.73 USD (316 554 pips)
Perdita lorda:
-5 541.50 USD (242 698 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (405.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
921.63 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.20%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
140 (75.68%)
Short Trade:
45 (24.32%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
67.98 USD
Perdita media:
-54.33 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-418.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-625.52 USD (7)
Crescita mensile:
268.09%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 114.15 USD
Massimale:
1 726.77 USD (37.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|180
|USDJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|86
|USDJPY
|15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|71K
|USDJPY
|2.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +362.20 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +405.72 USD
Massima perdita consecutiva: -418.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 5
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
This signal only focuses on XAUUSD, and this trading style is swing trading. For recommendations, your minimum balance should be $1000, and use measured risk. Thank you, PAKDE BOSS.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
615
USD
USD
25
0%
185
44%
100%
1.01
0.55
USD
USD
0%
1:50