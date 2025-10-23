SegnaliSezioni
Arianto Hermawan

PAKDE BOSS

Arianto Hermawan
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
185
Profit Trade:
83 (44.86%)
Loss Trade:
102 (55.14%)
Best Trade:
362.20 USD
Worst Trade:
-260.79 USD
Profitto lordo:
5 642.73 USD (316 554 pips)
Perdita lorda:
-5 541.50 USD (242 698 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (405.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
921.63 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.20%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.06
Long Trade:
140 (75.68%)
Short Trade:
45 (24.32%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
67.98 USD
Perdita media:
-54.33 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-418.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-625.52 USD (7)
Crescita mensile:
268.09%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 114.15 USD
Massimale:
1 726.77 USD (37.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 180
USDJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 86
USDJPY 15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 71K
USDJPY 2.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +362.20 USD
Worst Trade: -261 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +405.72 USD
Massima perdita consecutiva: -418.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AGMGroupLtd-Real
0.00 × 5
BenchMark-Real
0.00 × 2
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
QTrade-Server
0.00 × 1
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
BossaFX-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
MBTrading-Live
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
239 più
This signal only focuses on XAUUSD, and this trading style is swing trading. For recommendations, your minimum balance should be $1000, and use measured risk. Thank you, PAKDE BOSS. 
Non ci sono recensioni
