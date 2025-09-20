- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|GBPUSD
|154
|USDJPY
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|262
|GBPUSD
|98
|USDJPY
|-24
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|23K
|GBPUSD
|6.5K
|USDJPY
|-3.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.20 × 5
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Eightcap-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.73 × 415
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|3.01 × 440
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
Earnex-Trade
|4.38 × 220
|
RoboForex-Pro
|4.39 × 72
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
FBS-Real
|4.88 × 16
|
Exness-MT5Real11
|4.88 × 331
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
VantageInternational-Live 4
|5.02 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.37 × 911
|
OxSecurities-Live
|5.39 × 114
|
Exness-MT5Real3
|5.42 × 220
Master Lever Direct2- Currency pairs trading system,Gold, at booming times of each Asia-EUROPE trading session.
Manage risks closely with a 1% minimum decline
- MaxDD's only 2% - Target profit: 0.5%- 1%
Be responsible for the amount of money you invest here because the market always has potential risks.
This is not your ATM. Take responsibility not to get All printed because behind you is your family.
USD
USD
USD