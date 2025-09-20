SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LV Samurai
Ba Thang Le

LV Samurai

Ba Thang Le
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
472
Bénéfice trades:
321 (68.00%)
Perte trades:
151 (31.99%)
Meilleure transaction:
26.19 USD
Pire transaction:
-12.58 USD
Bénéfice brut:
668.99 USD (57 249 pips)
Perte brute:
-333.07 USD (30 666 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (21.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.91 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
3.32%
Charge de dépôt maximale:
11.15%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
7.15
Longs trades:
126 (26.69%)
Courts trades:
346 (73.31%)
Facteur de profit:
2.01
Rendement attendu:
0.71 USD
Bénéfice moyen:
2.08 USD
Perte moyenne:
-2.21 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-46.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-46.04 USD (7)
Croissance mensuelle:
2.18%
Prévision annuelle:
26.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.14 USD
Maximal:
46.95 USD (0.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.46% (46.53 USD)
Par fonds propres:
0.44% (45.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 295
GBPUSD 154
USDJPY 23
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 262
GBPUSD 98
USDJPY -24
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
GBPUSD 6.5K
USDJPY -3.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.19 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +21.47 USD
Perte consécutive maximale: -46.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.20 × 5
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
Eightcap-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.73 × 415
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.01 × 440
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.38 × 220
RoboForex-Pro
4.39 × 72
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
FBS-Real
4.88 × 16
Exness-MT5Real11
4.88 × 331
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
VantageInternational-Live 4
5.02 × 46
ICMarketsSC-MT5-2
5.37 × 911
OxSecurities-Live
5.39 × 114
Exness-MT5Real3
5.42 × 220
28 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Master Lever Direct2- Currency pairs trading system,Gold, at booming times of each Asia-EUROPE trading session.

Manage risks closely with a 1% minimum decline

- MaxDD's only 2% - Target profit: 0.5%- 1%

Be responsible for the amount of money you invest here because the market always has potential risks.

This is not your ATM. Take responsibility not to get All printed because behind you is your family.

Aucun avis
2025.09.20 09:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LV Samurai
30 USD par mois
3%
0
0
USD
10K
USD
28
100%
472
68%
3%
2.00
0.71
USD
0%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.