Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.00 × 6 RoboForex-Pro-4 0.80 × 35 RoboForex-Pro-6 1.64 × 66 RoboForex-Pro-5 1.64 × 105 VantageInternational-Live 9 2.94 × 18 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou