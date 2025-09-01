- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.63 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
9.38 USD (1 557 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (9.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.38 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.26
Attività di trading:
96.07%
Massimo carico di deposito:
7.35%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
1.04 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
25.33% (27.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|9
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro-4
|0.80 × 35
|
RoboForex-Pro-6
|1.64 × 66
|
RoboForex-Pro-5
|1.64 × 105
|
VantageInternational-Live 9
|2.94 × 18
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
4
0%
9
100%
96%
n/a
1.04
USD
USD
25%
1:500