SAMURAI FOREX Gold offre des résultats contrôlés, cohérents et sans stress.





Pour obtenir les meilleurs résultats :

Courtier recommandé : FBS.

Type de compte recommandé : Standard.

Effet de levier recommandé : 1:500 ou plus.

Solde minimum recommandé : 2 000 USD.

Spread : 0,01





Avertissement concernant les risques :

Les opérations sur dérivés comportent un niveau de risque élevé pour votre capital.

Les opérations sur dérivés ne conviennent pas à tous les investisseurs. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques et, si nécessaire, demander un avis indépendant.