- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
386
Profit Trade:
326 (84.45%)
Loss Trade:
60 (15.54%)
Best Trade:
15.37 USD
Worst Trade:
-9.62 USD
Profitto lordo:
945.17 USD (94 407 pips)
Perdita lorda:
-123.20 USD (12 313 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (62.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.95 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.72
Attività di trading:
28.41%
Massimo carico di deposito:
4.34%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
31.91
Long Trade:
386 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
7.67
Profitto previsto:
2.13 USD
Profitto medio:
2.90 USD
Perdita media:
-2.05 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.76 USD (5)
Crescita mensile:
32.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
25.76 USD (0.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.82% (25.76 USD)
Per equità:
9.61% (287.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|386
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|822
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.37 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +62.77 USD
Massima perdita consecutiva: -25.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 18
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 5
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 48
|
XMTrading-Real 11
|0.36 × 11
SAMURAI FOREX Gold offre risultati controllati, costanti e senza stress.
Per risultati ottimali:
Broker consigliato: FBS.
Tipo di conto consigliato: Standard.
Leva finanziaria consigliata: 1:500 o superiore.
Saldo minimo consigliato sul conto: 2.000 USD.
Spread: 0,01
Avviso sui rischi:
Il trading di derivati comporta un alto livello di rischio per il tuo capitale.
Il trading di derivati non è adatto a tutti gli investitori; ti preghiamo di comprendere appieno i rischi coinvolti e di richiedere una consulenza indipendente se necessario.
