- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 609
Bénéfice trades:
1 819 (69.72%)
Perte trades:
790 (30.28%)
Meilleure transaction:
141.16 USD
Pire transaction:
-184.56 USD
Bénéfice brut:
28 844.38 USD (2 195 305 pips)
Perte brute:
-17 237.68 USD (1 007 141 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (1 664.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 664.90 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
96.22%
Charge de dépôt maximale:
28.59%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
113
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
3.28
Longs trades:
1 543 (59.14%)
Courts trades:
1 066 (40.86%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
4.45 USD
Bénéfice moyen:
15.86 USD
Perte moyenne:
-21.82 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-457.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 941.68 USD (16)
Croissance mensuelle:
4.18%
Prévision annuelle:
53.88%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.79 USD
Maximal:
3 534.85 USD (20.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.25% (3 534.85 USD)
Par fonds propres:
72.23% (12 399.27 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|900
|EURMXN
|436
|EURNOK
|110
|USDZAR
|77
|USDCAD
|65
|NZDJPY
|62
|GBPSEK
|59
|USDJPY
|55
|USDMXN
|53
|EURCHF
|53
|CADCHF
|43
|GBPCAD
|43
|GBPAUD
|42
|EURJPY
|42
|EURGBP
|37
|GBPJPY
|35
|EURUSD
|31
|AUDNZD
|30
|USDSEK
|29
|CHFJPY
|28
|GBPSGD
|28
|EURSEK
|26
|GBPCHF
|26
|EURNZD
|23
|AUDCHF
|23
|NZDUSD
|22
|CADJPY
|21
|AUDUSD
|21
|GBPNZD
|20
|USDCHF
|20
|NZDCHF
|17
|GBPUSD
|15
|EURSGD
|14
|USDSGD
|13
|AUDJPY
|12
|EURAUD
|12
|CHFNOK
|12
|EURZAR
|8
|SGDJPY
|8
|USDNOK
|8
|EURCZK
|8
|EURCAD
|6
|GBPNOK
|4
|AUDSGD
|3
|NZDSGD
|3
|USDCZK
|2
|XAGUSD
|1
|SpotCrude
|1
|NatGas
|1
|CHFSGD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.1K
|EURMXN
|1.2K
|EURNOK
|-263
|USDZAR
|1.1K
|USDCAD
|196
|NZDJPY
|745
|GBPSEK
|-37
|USDJPY
|2K
|USDMXN
|358
|EURCHF
|-415
|CADCHF
|134
|GBPCAD
|72
|GBPAUD
|282
|EURJPY
|353
|EURGBP
|196
|GBPJPY
|222
|EURUSD
|169
|AUDNZD
|129
|USDSEK
|138
|CHFJPY
|179
|GBPSGD
|-238
|EURSEK
|-63
|GBPCHF
|190
|EURNZD
|69
|AUDCHF
|-221
|NZDUSD
|148
|CADJPY
|16
|AUDUSD
|-31
|GBPNZD
|31
|USDCHF
|-85
|NZDCHF
|110
|GBPUSD
|102
|EURSGD
|-86
|USDSGD
|97
|AUDJPY
|84
|EURAUD
|134
|CHFNOK
|-28
|EURZAR
|125
|SGDJPY
|11
|USDNOK
|167
|EURCZK
|31
|EURCAD
|44
|GBPNOK
|7
|AUDSGD
|3
|NZDSGD
|48
|USDCZK
|20
|XAGUSD
|17
|SpotCrude
|28
|NatGas
|1
|CHFSGD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|225K
|EURMXN
|538K
|EURNOK
|-25K
|USDZAR
|215K
|USDCAD
|2.7K
|NZDJPY
|6.1K
|GBPSEK
|4.9K
|USDJPY
|28K
|USDMXN
|104K
|EURCHF
|-2.6K
|CADCHF
|908
|GBPCAD
|1.7K
|GBPAUD
|5.3K
|EURJPY
|2.7K
|EURGBP
|1.5K
|GBPJPY
|3.6K
|EURUSD
|2.4K
|AUDNZD
|1.1K
|USDSEK
|18K
|CHFJPY
|2.5K
|GBPSGD
|-4K
|EURSEK
|-7.5K
|GBPCHF
|1.2K
|EURNZD
|1K
|AUDCHF
|-3.6K
|NZDUSD
|1.1K
|CADJPY
|499
|AUDUSD
|-378
|GBPNZD
|372
|USDCHF
|-1K
|NZDCHF
|497
|GBPUSD
|1.5K
|EURSGD
|-1.7K
|USDSGD
|1.3K
|AUDJPY
|1.2K
|EURAUD
|2.3K
|CHFNOK
|-4.2K
|EURZAR
|26K
|SGDJPY
|144
|USDNOK
|17K
|EURCZK
|8.7K
|EURCAD
|522
|GBPNOK
|747
|AUDSGD
|95
|NZDSGD
|530
|USDCZK
|7K
|XAGUSD
|338
|SpotCrude
|2.8K
|NatGas
|18
|CHFSGD
|198
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +141.16 USD
Pire transaction: -185 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +1 664.90 USD
Perte consécutive maximale: -457.72 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 14
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 358
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
FPMarkets-Live
|0.49 × 328
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICTrading-MT5-4
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.78 × 9
|
Tickmill-Live
|0.92 × 236
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.05 × 137
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
ICMarketsSC-MT5
|1.23 × 1690
|
TitanFX-MT5-01
|1.28 × 69
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
FPMarketsLLC-Live
|1.48 × 246
|
PepperstoneUK-Live
|1.50 × 88
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.64 × 25
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
1000 USD par mois
433%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
20
17%
2 609
69%
96%
1.67
4.45
USD
USD
72%
1:500