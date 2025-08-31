SignauxSections
Carlos Daniel Vazquez Rosas

Fast and Furious

Carlos Daniel Vazquez Rosas
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 433%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 609
Bénéfice trades:
1 819 (69.72%)
Perte trades:
790 (30.28%)
Meilleure transaction:
141.16 USD
Pire transaction:
-184.56 USD
Bénéfice brut:
28 844.38 USD (2 195 305 pips)
Perte brute:
-17 237.68 USD (1 007 141 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (1 664.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 664.90 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
96.22%
Charge de dépôt maximale:
28.59%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
113
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
3.28
Longs trades:
1 543 (59.14%)
Courts trades:
1 066 (40.86%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
4.45 USD
Bénéfice moyen:
15.86 USD
Perte moyenne:
-21.82 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-457.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 941.68 USD (16)
Croissance mensuelle:
4.18%
Prévision annuelle:
53.88%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.79 USD
Maximal:
3 534.85 USD (20.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.25% (3 534.85 USD)
Par fonds propres:
72.23% (12 399.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 900
EURMXN 436
EURNOK 110
USDZAR 77
USDCAD 65
NZDJPY 62
GBPSEK 59
USDJPY 55
USDMXN 53
EURCHF 53
CADCHF 43
GBPCAD 43
GBPAUD 42
EURJPY 42
EURGBP 37
GBPJPY 35
EURUSD 31
AUDNZD 30
USDSEK 29
CHFJPY 28
GBPSGD 28
EURSEK 26
GBPCHF 26
EURNZD 23
AUDCHF 23
NZDUSD 22
CADJPY 21
AUDUSD 21
GBPNZD 20
USDCHF 20
NZDCHF 17
GBPUSD 15
EURSGD 14
USDSGD 13
AUDJPY 12
EURAUD 12
CHFNOK 12
EURZAR 8
SGDJPY 8
USDNOK 8
EURCZK 8
EURCAD 6
GBPNOK 4
AUDSGD 3
NZDSGD 3
USDCZK 2
XAGUSD 1
SpotCrude 1
NatGas 1
CHFSGD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.1K
EURMXN 1.2K
EURNOK -263
USDZAR 1.1K
USDCAD 196
NZDJPY 745
GBPSEK -37
USDJPY 2K
USDMXN 358
EURCHF -415
CADCHF 134
GBPCAD 72
GBPAUD 282
EURJPY 353
EURGBP 196
GBPJPY 222
EURUSD 169
AUDNZD 129
USDSEK 138
CHFJPY 179
GBPSGD -238
EURSEK -63
GBPCHF 190
EURNZD 69
AUDCHF -221
NZDUSD 148
CADJPY 16
AUDUSD -31
GBPNZD 31
USDCHF -85
NZDCHF 110
GBPUSD 102
EURSGD -86
USDSGD 97
AUDJPY 84
EURAUD 134
CHFNOK -28
EURZAR 125
SGDJPY 11
USDNOK 167
EURCZK 31
EURCAD 44
GBPNOK 7
AUDSGD 3
NZDSGD 48
USDCZK 20
XAGUSD 17
SpotCrude 28
NatGas 1
CHFSGD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 225K
EURMXN 538K
EURNOK -25K
USDZAR 215K
USDCAD 2.7K
NZDJPY 6.1K
GBPSEK 4.9K
USDJPY 28K
USDMXN 104K
EURCHF -2.6K
CADCHF 908
GBPCAD 1.7K
GBPAUD 5.3K
EURJPY 2.7K
EURGBP 1.5K
GBPJPY 3.6K
EURUSD 2.4K
AUDNZD 1.1K
USDSEK 18K
CHFJPY 2.5K
GBPSGD -4K
EURSEK -7.5K
GBPCHF 1.2K
EURNZD 1K
AUDCHF -3.6K
NZDUSD 1.1K
CADJPY 499
AUDUSD -378
GBPNZD 372
USDCHF -1K
NZDCHF 497
GBPUSD 1.5K
EURSGD -1.7K
USDSGD 1.3K
AUDJPY 1.2K
EURAUD 2.3K
CHFNOK -4.2K
EURZAR 26K
SGDJPY 144
USDNOK 17K
EURCZK 8.7K
EURCAD 522
GBPNOK 747
AUDSGD 95
NZDSGD 530
USDCZK 7K
XAGUSD 338
SpotCrude 2.8K
NatGas 18
CHFSGD 198
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +141.16 USD
Pire transaction: -185 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +1 664.90 USD
Perte consécutive maximale: -457.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 14
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.30 × 358
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.49 × 328
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
Exness-MT5Real28
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Tickmill-Live
0.92 × 236
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.05 × 137
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
ICMarketsSC-MT5
1.23 × 1690
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
FPMarketsLLC-Live
1.48 × 246
PepperstoneUK-Live
1.50 × 88
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.64 × 25
56 plus...
Aucun avis
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 19:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
