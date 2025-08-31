- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 619
Profit Trade:
1 828 (69.79%)
Loss Trade:
791 (30.20%)
Best Trade:
141.16 USD
Worst Trade:
-184.56 USD
Profitto lordo:
28 975.95 USD (2 200 896 pips)
Perdita lorda:
-17 238.72 USD (1 007 156 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (1 664.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 664.90 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
96.22%
Massimo carico di deposito:
28.59%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
1 546 (59.03%)
Short Trade:
1 073 (40.97%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
4.48 USD
Profitto medio:
15.85 USD
Perdita media:
-21.79 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-457.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 941.68 USD (16)
Crescita mensile:
4.71%
Previsione annuale:
57.18%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.79 USD
Massimale:
3 534.85 USD (20.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.25% (3 534.85 USD)
Per equità:
72.23% (12 399.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|902
|EURMXN
|439
|EURNOK
|110
|USDZAR
|77
|USDCAD
|65
|NZDJPY
|62
|GBPSEK
|59
|USDJPY
|57
|USDMXN
|53
|EURCHF
|53
|CADCHF
|43
|GBPCAD
|43
|GBPAUD
|42
|EURJPY
|42
|EURGBP
|37
|GBPJPY
|35
|EURUSD
|31
|AUDNZD
|30
|USDSEK
|29
|CHFJPY
|28
|GBPSGD
|28
|EURSEK
|26
|GBPCHF
|26
|GBPNZD
|23
|EURNZD
|23
|AUDCHF
|23
|NZDUSD
|22
|CADJPY
|21
|AUDUSD
|21
|USDCHF
|20
|NZDCHF
|17
|GBPUSD
|15
|EURSGD
|14
|USDSGD
|13
|AUDJPY
|12
|EURAUD
|12
|CHFNOK
|12
|EURZAR
|8
|SGDJPY
|8
|USDNOK
|8
|EURCZK
|8
|EURCAD
|6
|GBPNOK
|4
|AUDSGD
|3
|NZDSGD
|3
|USDCZK
|2
|XAGUSD
|1
|SpotCrude
|1
|NatGas
|1
|CHFSGD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.1K
|EURMXN
|1.3K
|EURNOK
|-263
|USDZAR
|1.1K
|USDCAD
|196
|NZDJPY
|745
|GBPSEK
|-37
|USDJPY
|2.1K
|USDMXN
|358
|EURCHF
|-415
|CADCHF
|134
|GBPCAD
|72
|GBPAUD
|282
|EURJPY
|353
|EURGBP
|196
|GBPJPY
|222
|EURUSD
|169
|AUDNZD
|129
|USDSEK
|138
|CHFJPY
|179
|GBPSGD
|-238
|EURSEK
|-63
|GBPCHF
|190
|GBPNZD
|46
|EURNZD
|69
|AUDCHF
|-221
|NZDUSD
|148
|CADJPY
|16
|AUDUSD
|-31
|USDCHF
|-85
|NZDCHF
|110
|GBPUSD
|102
|EURSGD
|-86
|USDSGD
|97
|AUDJPY
|84
|EURAUD
|134
|CHFNOK
|-28
|EURZAR
|125
|SGDJPY
|11
|USDNOK
|167
|EURCZK
|31
|EURCAD
|44
|GBPNOK
|7
|AUDSGD
|3
|NZDSGD
|48
|USDCZK
|20
|XAGUSD
|17
|SpotCrude
|28
|NatGas
|1
|CHFSGD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|225K
|EURMXN
|542K
|EURNOK
|-25K
|USDZAR
|215K
|USDCAD
|2.7K
|NZDJPY
|6.1K
|GBPSEK
|4.9K
|USDJPY
|29K
|USDMXN
|104K
|EURCHF
|-2.6K
|CADCHF
|908
|GBPCAD
|1.7K
|GBPAUD
|5.3K
|EURJPY
|2.7K
|EURGBP
|1.5K
|GBPJPY
|3.6K
|EURUSD
|2.4K
|AUDNZD
|1.1K
|USDSEK
|18K
|CHFJPY
|2.5K
|GBPSGD
|-4K
|EURSEK
|-7.5K
|GBPCHF
|1.2K
|GBPNZD
|586
|EURNZD
|1K
|AUDCHF
|-3.6K
|NZDUSD
|1.1K
|CADJPY
|499
|AUDUSD
|-378
|USDCHF
|-1K
|NZDCHF
|497
|GBPUSD
|1.5K
|EURSGD
|-1.7K
|USDSGD
|1.3K
|AUDJPY
|1.2K
|EURAUD
|2.3K
|CHFNOK
|-4.2K
|EURZAR
|26K
|SGDJPY
|144
|USDNOK
|17K
|EURCZK
|8.7K
|EURCAD
|522
|GBPNOK
|747
|AUDSGD
|95
|NZDSGD
|530
|USDCZK
|7K
|XAGUSD
|338
|SpotCrude
|2.8K
|NatGas
|18
|CHFSGD
|198
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +141.16 USD
Worst Trade: -185 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 664.90 USD
Massima perdita consecutiva: -457.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 14
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 358
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
FPMarkets-Live
|0.49 × 328
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICTrading-MT5-4
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real28
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.78 × 9
|
Tickmill-Live
|0.92 × 236
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.05 × 137
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
Eightcap-Live
|1.19 × 254
|
ICMarketsSC-MT5
|1.23 × 1690
|
TitanFX-MT5-01
|1.28 × 69
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
FPMarketsLLC-Live
|1.48 × 246
|
PepperstoneUK-Live
|1.50 × 88
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.64 × 25
