SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fast and Furious
Carlos Daniel Vazquez Rosas

Fast and Furious

Carlos Daniel Vazquez Rosas
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 438%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 619
Profit Trade:
1 828 (69.79%)
Loss Trade:
791 (30.20%)
Best Trade:
141.16 USD
Worst Trade:
-184.56 USD
Profitto lordo:
28 975.95 USD (2 200 896 pips)
Perdita lorda:
-17 238.72 USD (1 007 156 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (1 664.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 664.90 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
96.22%
Massimo carico di deposito:
28.59%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
1 546 (59.03%)
Short Trade:
1 073 (40.97%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
4.48 USD
Profitto medio:
15.85 USD
Perdita media:
-21.79 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-457.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 941.68 USD (16)
Crescita mensile:
4.71%
Previsione annuale:
57.18%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.79 USD
Massimale:
3 534.85 USD (20.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.25% (3 534.85 USD)
Per equità:
72.23% (12 399.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 902
EURMXN 439
EURNOK 110
USDZAR 77
USDCAD 65
NZDJPY 62
GBPSEK 59
USDJPY 57
USDMXN 53
EURCHF 53
CADCHF 43
GBPCAD 43
GBPAUD 42
EURJPY 42
EURGBP 37
GBPJPY 35
EURUSD 31
AUDNZD 30
USDSEK 29
CHFJPY 28
GBPSGD 28
EURSEK 26
GBPCHF 26
GBPNZD 23
EURNZD 23
AUDCHF 23
NZDUSD 22
CADJPY 21
AUDUSD 21
USDCHF 20
NZDCHF 17
GBPUSD 15
EURSGD 14
USDSGD 13
AUDJPY 12
EURAUD 12
CHFNOK 12
EURZAR 8
SGDJPY 8
USDNOK 8
EURCZK 8
EURCAD 6
GBPNOK 4
AUDSGD 3
NZDSGD 3
USDCZK 2
XAGUSD 1
SpotCrude 1
NatGas 1
CHFSGD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.1K
EURMXN 1.3K
EURNOK -263
USDZAR 1.1K
USDCAD 196
NZDJPY 745
GBPSEK -37
USDJPY 2.1K
USDMXN 358
EURCHF -415
CADCHF 134
GBPCAD 72
GBPAUD 282
EURJPY 353
EURGBP 196
GBPJPY 222
EURUSD 169
AUDNZD 129
USDSEK 138
CHFJPY 179
GBPSGD -238
EURSEK -63
GBPCHF 190
GBPNZD 46
EURNZD 69
AUDCHF -221
NZDUSD 148
CADJPY 16
AUDUSD -31
USDCHF -85
NZDCHF 110
GBPUSD 102
EURSGD -86
USDSGD 97
AUDJPY 84
EURAUD 134
CHFNOK -28
EURZAR 125
SGDJPY 11
USDNOK 167
EURCZK 31
EURCAD 44
GBPNOK 7
AUDSGD 3
NZDSGD 48
USDCZK 20
XAGUSD 17
SpotCrude 28
NatGas 1
CHFSGD 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 225K
EURMXN 542K
EURNOK -25K
USDZAR 215K
USDCAD 2.7K
NZDJPY 6.1K
GBPSEK 4.9K
USDJPY 29K
USDMXN 104K
EURCHF -2.6K
CADCHF 908
GBPCAD 1.7K
GBPAUD 5.3K
EURJPY 2.7K
EURGBP 1.5K
GBPJPY 3.6K
EURUSD 2.4K
AUDNZD 1.1K
USDSEK 18K
CHFJPY 2.5K
GBPSGD -4K
EURSEK -7.5K
GBPCHF 1.2K
GBPNZD 586
EURNZD 1K
AUDCHF -3.6K
NZDUSD 1.1K
CADJPY 499
AUDUSD -378
USDCHF -1K
NZDCHF 497
GBPUSD 1.5K
EURSGD -1.7K
USDSGD 1.3K
AUDJPY 1.2K
EURAUD 2.3K
CHFNOK -4.2K
EURZAR 26K
SGDJPY 144
USDNOK 17K
EURCZK 8.7K
EURCAD 522
GBPNOK 747
AUDSGD 95
NZDSGD 530
USDCZK 7K
XAGUSD 338
SpotCrude 2.8K
NatGas 18
CHFSGD 198
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +141.16 USD
Worst Trade: -185 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 664.90 USD
Massima perdita consecutiva: -457.72 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 14
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.30 × 358
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.49 × 328
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
Exness-MT5Real28
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.78 × 9
Tickmill-Live
0.92 × 236
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.05 × 137
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
Eightcap-Live
1.19 × 254
ICMarketsSC-MT5
1.23 × 1690
TitanFX-MT5-01
1.28 × 69
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
FPMarketsLLC-Live
1.48 × 246
PepperstoneUK-Live
1.50 × 88
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.64 × 25
56 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 23:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 12:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 19:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
