Izaku Mike Annam

Ai Max Pro

Izaku Mike Annam
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 -8%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
485
Bénéfice trades:
364 (75.05%)
Perte trades:
121 (24.95%)
Meilleure transaction:
20.02 USD
Pire transaction:
-22.50 USD
Bénéfice brut:
951.79 USD (72 364 pips)
Perte brute:
-1 046.35 USD (83 277 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (29.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.33 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
39.05%
Charge de dépôt maximale:
4.19%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
112
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
160 (32.99%)
Courts trades:
325 (67.01%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.19 USD
Bénéfice moyen:
2.61 USD
Perte moyenne:
-8.65 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-92.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-92.84 USD (7)
Croissance mensuelle:
-12.90%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
141.47 USD
Maximal:
248.25 USD (22.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.10% (233.56 USD)
Par fonds propres:
5.10% (48.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Gold 485
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Gold -95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Gold -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.02 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +29.94 USD
Perte consécutive maximale: -92.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.19 21:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 20:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 01:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 20:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 06:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
