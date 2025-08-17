- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NVDA.NAS
|4
|V.NYSE
|3
|BRK-B.NYSE
|3
|AAPL.NAS
|3
|MSFT.NAS
|3
|MA.NYSE
|3
|LLY.NYSE
|3
|ORCL.NYSE
|3
|AMZN.NAS
|2
|NFLX.NAS
|2
|TSLA.NAS
|1
|JPM.NYSE
|1
|XOM.NYSE
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NVDA.NAS
|-23
|V.NYSE
|-11
|BRK-B.NYSE
|8
|AAPL.NAS
|9
|MSFT.NAS
|-3
|MA.NYSE
|-6
|LLY.NYSE
|0
|ORCL.NYSE
|195
|AMZN.NAS
|17
|NFLX.NAS
|-1
|TSLA.NAS
|-9
|JPM.NYSE
|-5
|XOM.NYSE
|-2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NVDA.NAS
|-1.6K
|V.NYSE
|-865
|BRK-B.NYSE
|1.1K
|AAPL.NAS
|7.2K
|MSFT.NAS
|-367
|MA.NYSE
|-1K
|LLY.NYSE
|-2K
|ORCL.NYSE
|30K
|AMZN.NAS
|17K
|NFLX.NAS
|-3.4K
|TSLA.NAS
|-866
|JPM.NYSE
|-195
|XOM.NYSE
|-77
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Atlas Advisors Capital Management – Swing Trading the Market Leaders
This signal trades the 20 biggest stocks, looking for opportunities to jump in and capture percentage profits.
Positions are held for the longer term (swing trading style) to take advantage of real growth moves.
No martingale. No hedging. No oversized stop losses.
Just safe, strategic, and scalable stock trading.
Subscribe with confidence – let your capital grow strategically.
Yesterday ORCL shot up more than 30% in one day. Offcourse Atlas Advisors had a piece of it!
