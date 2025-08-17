SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ATLAS Advisors Capital Management
Ruben Spaander E V Lee

ATLAS Advisors Capital Management

Ruben Spaander E V Lee
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
11 (34.37%)
Perte trades:
21 (65.63%)
Meilleure transaction:
60.42 EUR
Pire transaction:
-11.40 EUR
Bénéfice brut:
214.51 EUR (62 641 pips)
Perte brute:
-67.32 EUR (17 820 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (175.46 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
175.46 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
91.57%
Charge de dépôt maximale:
98.37%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.50
Longs trades:
32 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
3.19
Rendement attendu:
4.60 EUR
Bénéfice moyen:
19.50 EUR
Perte moyenne:
-3.21 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-10.65 EUR)
Perte consécutive maximale:
-23.48 EUR (3)
Croissance mensuelle:
32.64%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.68 EUR
Maximal:
32.68 EUR (5.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.75% (32.54 EUR)
Par fonds propres:
2.73% (15.12 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NVDA.NAS 4
V.NYSE 3
BRK-B.NYSE 3
AAPL.NAS 3
MSFT.NAS 3
MA.NYSE 3
LLY.NYSE 3
ORCL.NYSE 3
AMZN.NAS 2
NFLX.NAS 2
TSLA.NAS 1
JPM.NYSE 1
XOM.NYSE 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NVDA.NAS -23
V.NYSE -11
BRK-B.NYSE 8
AAPL.NAS 9
MSFT.NAS -3
MA.NYSE -6
LLY.NYSE 0
ORCL.NYSE 195
AMZN.NAS 17
NFLX.NAS -1
TSLA.NAS -9
JPM.NYSE -5
XOM.NYSE -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NVDA.NAS -1.6K
V.NYSE -865
BRK-B.NYSE 1.1K
AAPL.NAS 7.2K
MSFT.NAS -367
MA.NYSE -1K
LLY.NYSE -2K
ORCL.NYSE 30K
AMZN.NAS 17K
NFLX.NAS -3.4K
TSLA.NAS -866
JPM.NYSE -195
XOM.NYSE -77
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.42 EUR
Pire transaction: -11 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +175.46 EUR
Perte consécutive maximale: -10.65 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Atlas Advisors Capital Management – Swing Trading the Market Leaders

This signal trades the 20 biggest stocks, looking for opportunities to jump in and capture percentage profits.
Positions are held for the longer term (swing trading style) to take advantage of real growth moves.

No martingale. No hedging. No oversized stop losses.
Just safe, strategic, and scalable stock trading.

Subscribe with confidence – let your capital grow strategically.


Aucun avis
2025.09.25 15:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 14:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 15:32 2025.09.11 15:32:51  

Yesterday ORCL shot up more than 30% in one day. Offcourse Atlas Advisors had a piece of it!

2025.09.10 19:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 16:25
Share of trading days is too low
2025.08.19 16:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.19 15:17
Share of trading days is too low
2025.08.19 15:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 23:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 23:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 23:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.17 23:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.17 23:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ATLAS Advisors Capital Management
49 USD par mois
26%
0
0
USD
713
EUR
6
93%
32
34%
92%
3.18
4.60
EUR
6%
1:500
