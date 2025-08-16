SignauxSections
Igor' Panasyuk

Digital Pride medium risk

Igor' Panasyuk
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 13%
Just2Trade-Real3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
158
Bénéfice trades:
104 (65.82%)
Perte trades:
54 (34.18%)
Meilleure transaction:
38.40 USD
Pire transaction:
-24.91 USD
Bénéfice brut:
361.08 USD (37 903 pips)
Perte brute:
-321.31 USD (33 618 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (43.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.84 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
68.40%
Charge de dépôt maximale:
15.62%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.23
Longs trades:
80 (50.63%)
Courts trades:
78 (49.37%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
0.25 USD
Bénéfice moyen:
3.47 USD
Perte moyenne:
-5.95 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-31.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-132.00 USD (8)
Croissance mensuelle:
-8.67%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38.17 USD
Maximal:
175.52 USD (40.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.03% (175.52 USD)
Par fonds propres:
12.00% (45.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD.c 139
NZDCAD.c 12
GBPUSD.c 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD.c 62
NZDCAD.c -37
GBPUSD.c 15
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD.c 8.8K
NZDCAD.c -5K
GBPUSD.c 493
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.40 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +43.84 USD
Perte consécutive maximale: -31.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Just2Trade-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

More information t.me/MyDigitalPride

Trading on the Digital Pride strategy is conducted on the server with the help of several robots. Robots trade on different pairs, use different strategies (on the exit from the corridor, pullback after a sharp price jump, etc.), so the robots rarely work simultaneously. Each robot has STOPLOSS in the amount of 10% of the account, leverage over 100 is not planned.


All strategies have been tested since 2010, optimization was not based on calculating the best indicator, but on choosing the average value from the cloud of positive indicators.Expected annual return is in the region of 30-100% 💵, drawdowns of up to 50% are possible. 

The charts above show the results of testing the strategy in MT4 terminal. Testing was conducted for a period of 15 years. After analyzing the statistics taking into account drawdowns, the robots was implemented in Digital Pride.


Aucun avis
2025.08.21 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.54% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
