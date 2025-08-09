SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Buy House buy Car
Khac Nhu Le

Buy House buy Car

Khac Nhu Le
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 78%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
233
Bénéfice trades:
175 (75.10%)
Perte trades:
58 (24.89%)
Meilleure transaction:
29.30 USD
Pire transaction:
-11.59 USD
Bénéfice brut:
271.39 USD (177 106 pips)
Perte brute:
-135.81 USD (16 479 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (24.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.35 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
85.38%
Charge de dépôt maximale:
67.41%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.57
Longs trades:
117 (50.21%)
Courts trades:
116 (49.79%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
0.58 USD
Bénéfice moyen:
1.55 USD
Perte moyenne:
-2.34 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-29.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-29.65 USD (4)
Croissance mensuelle:
7.88%
Prévision annuelle:
95.58%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
29.65 USD (38.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.70% (22.68 USD)
Par fonds propres:
55.31% (108.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCADm 117
NZDCADm 112
BTCUSDm 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCADm 61
NZDCADm 59
BTCUSDm 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCADm 2.9K
NZDCADm 4.9K
BTCUSDm 153K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.30 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +24.46 USD
Perte consécutive maximale: -29.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.09 03:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.09 03:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.09 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.09 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
