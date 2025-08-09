SegnaliSezioni
Khac Nhu Le

Buy House buy Car

Khac Nhu Le
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 79%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
176 (74.89%)
Loss Trade:
59 (25.11%)
Best Trade:
29.30 USD
Worst Trade:
-11.59 USD
Profitto lordo:
272.98 USD (177 326 pips)
Perdita lorda:
-136.65 USD (16 597 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (24.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.35 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
85.38%
Massimo carico di deposito:
67.41%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
119 (50.64%)
Short Trade:
116 (49.36%)
Fattore di profitto:
2.00
Profitto previsto:
0.58 USD
Profitto medio:
1.55 USD
Perdita media:
-2.32 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-29.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.65 USD (4)
Crescita mensile:
7.82%
Previsione annuale:
94.93%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.65 USD (38.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.70% (22.68 USD)
Per equità:
55.31% (108.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADm 119
NZDCADm 112
BTCUSDm 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADm 62
NZDCADm 59
BTCUSDm 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADm 3K
NZDCADm 4.9K
BTCUSDm 153K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.30 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +24.46 USD
Massima perdita consecutiva: -29.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 23:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 20:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 20:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.09 03:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.09 03:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.09 02:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.09 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.09 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
