Douglas Dos Santos Buss

InfinityTrend

Douglas Dos Santos Buss
0 avis
Fiabilité
143 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 107%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 983
Bénéfice trades:
5 388 (90.05%)
Perte trades:
595 (9.94%)
Meilleure transaction:
95.77 USD
Pire transaction:
-114.61 USD
Bénéfice brut:
4 377.18 USD (1 095 600 pips)
Perte brute:
-3 277.50 USD (1 036 505 pips)
Gains consécutifs maximales:
129 (54.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
112.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.17%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.18
Longs trades:
2 782 (46.50%)
Courts trades:
3 201 (53.50%)
Facteur de profit:
1.34
Rendement attendu:
0.18 USD
Bénéfice moyen:
0.81 USD
Perte moyenne:
-5.51 USD
Pertes consécutives maximales:
27 (-5.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-242.72 USD (8)
Croissance mensuelle:
4.04%
Prévision annuelle:
48.99%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29.13 USD
Maximal:
504.58 USD (32.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.23% (504.58 USD)
Par fonds propres:
22.66% (241.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Bra50 5983
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Bra50 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Bra50 59K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +95.77 USD
Pire transaction: -115 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +54.23 USD
Perte consécutive maximale: -5.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ActivTradesCorp-Server
1.42 × 27801
🎯 Elementum Selection Portfolio – Advanced Strategies on BRA50

Our strategies operate on the BRA50 asset (mini Bovespa index) via the ActivTrades broker, focusing on Swing Trading and consistent results. We use no stop loss approaches, with risk management based on strategic re-entries and controlled exposure.

📈 Proven performance: Established strategies running since 2023, with daily operations and a focus on sustainable growth.

🔍 Exclusive setups:

  • B50-AURUM: Main entry + up to 3 re-entries

  • B50-BERYLLIUM: Main entry + up to 3 buy re-entries and 2 sell re-entries

  • B50-KRYPTON: Main entry + up to 3 re-entries

  • B50-OXYGENIUM: Main entry + up to 3 re-entries

  • B50-URANIUM: Main entry + up to 3 re-entries

💡 Perfect for traders seeking robust strategies with structured positioning logic and a focus on medium-term results.


Aucun avis
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 22:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 15:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 18:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 20:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 00:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
InfinityTrend
30 USD par mois
107%
0
0
USD
1.9K
USD
143
94%
5 983
90%
100%
1.33
0.18
USD
32%
1:200
