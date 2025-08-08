- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
🎯 Elementum Selection Portfolio – Advanced Strategies on BRA50
Our strategies operate on the BRA50 asset (mini Bovespa index) via the ActivTrades broker, focusing on Swing Trading and consistent results. We use no stop loss approaches, with risk management based on strategic re-entries and controlled exposure.
📈 Proven performance: Established strategies running since 2023, with daily operations and a focus on sustainable growth.
🔍 Exclusive setups:
-
B50-AURUM: Main entry + up to 3 re-entries
-
B50-BERYLLIUM: Main entry + up to 3 buy re-entries and 2 sell re-entries
-
B50-KRYPTON: Main entry + up to 3 re-entries
-
B50-OXYGENIUM: Main entry + up to 3 re-entries
-
B50-URANIUM: Main entry + up to 3 re-entries
💡 Perfect for traders seeking robust strategies with structured positioning logic and a focus on medium-term results.
