Chào mọi người. Chiến lược này của tôi với thuật toán dịch thuật có thời hạn. Tôi thực hiện đạt mục tiêu 1% mỗi ngày trên lãi suất kép. Nếu mỗi 1% lãi kép với số vốn là 1.000usd

Để đạt được mục tiêu này dựa trên phương pháp giao dịch của tôi.

- Quản lý vốn một cách hạn chế, sử dụng đòn đánh hợp lý và được tính toán khối lượng theo lệnh hợp lý.

- Sử dụng hợp lý thời gian cho giao dịch

- Vốn sẽ không rút ra khi về đích.

- Tập trung vào phân tích, hiển thị, giới hạn mức độ ưu tiên cao nhất. Xóa bỏ ý tưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

------------ Chúc các bạn may mắn----------