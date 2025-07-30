SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SUNVANG_N02
Van Nhan Le

SUNVANG_N02

Van Nhan Le
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 134%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
117
Profit Trade:
99 (84.61%)
Loss Trade:
18 (15.38%)
Best Trade:
40.68 USD
Worst Trade:
-32.13 USD
Profitto lordo:
568.71 USD (4 423 146 pips)
Perdita lorda:
-103.45 USD (582 928 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (60.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
144.25 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
44.96%
Massimo carico di deposito:
8.94%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
14.48
Long Trade:
99 (84.62%)
Short Trade:
18 (15.38%)
Fattore di profitto:
5.50
Profitto previsto:
3.98 USD
Profitto medio:
5.74 USD
Perdita media:
-5.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32.13 USD (1)
Crescita mensile:
15.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
32.13 USD (8.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.96% (17.17 USD)
Per equità:
21.06% (197.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 70
XAUUSD 47
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 375
XAUUSD 90
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 3.8M
XAUUSD 90K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.68 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +60.52 USD
Massima perdita consecutiva: -19.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
62 più
Chào mọi người. Chiến lược này của tôi với thuật toán dịch thuật có thời hạn. Tôi thực hiện đạt mục tiêu 1% mỗi ngày trên lãi suất kép. Nếu mỗi 1% lãi kép với số vốn là 1.000usd 

Để đạt được mục tiêu này dựa trên phương pháp giao dịch của tôi.

-         Quản lý vốn một cách hạn chế, sử dụng đòn đánh hợp lý và được tính toán khối lượng theo lệnh hợp lý.

-         Sử dụng hợp lý thời gian cho giao dịch

-         Vốn sẽ không rút ra khi về đích.

-         Tập trung vào phân tích, hiển thị, giới hạn mức độ ưu tiên cao nhất. Xóa bỏ ý tưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

------------ Chúc các bạn may mắn----------

Non ci sono recensioni
2025.09.26 07:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.24 14:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 16:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.04 12:24
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.04 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.03 05:17 2025.08.03 05:17:27  

Chào mọi người. Chiến lược này tôi giao dịch dài hạn. Lãi suất kép tôi đặt mục tiêu 1% mỗi ngày trên lãi suất kép. Nếu mỗi này 1% tính lãi suất kép với số vốn là 1.000usd thì 365 ngày giao dịch bạn sẽ có 229.142usd. Để đạt mục tiêu này dựa trên phương pháp giao dịch của tôi. - Quản lý vốn một cách nghiêm ngặt, sử dụng đòn bẩy hợp lý và được tính toán khối lượng vào lệnh hợp lý. - Sử dụng thời gian hợp lý cho việc giao dịch - Vốn sẽ không rút ra cho tới khi về đích. - Tập trung cao độ vào phân tích, kiên trì, ưu tiên tăng trưởng dài hạn. Xóa bỏ ý tưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. ------------ Chúc các bạn may mắn-------------

2025.08.01 14:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 04:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 04:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.