Arry Nugroho

ACES

Arry Nugroho
0 avis
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -68%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
451
Bénéfice trades:
306 (67.84%)
Perte trades:
145 (32.15%)
Meilleure transaction:
1 727.60 USD
Pire transaction:
-2 338.72 USD
Bénéfice brut:
25 144.02 USD (607 467 pips)
Perte brute:
-38 658.42 USD (1 094 807 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (604.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 057.91 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
79.04%
Charge de dépôt maximale:
2.30%
Dernier trade:
7 il y a des minutes
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.85
Longs trades:
272 (60.31%)
Courts trades:
179 (39.69%)
Facteur de profit:
0.65
Rendement attendu:
-29.97 USD
Bénéfice moyen:
82.17 USD
Perte moyenne:
-266.61 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-6 337.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 337.26 USD (10)
Croissance mensuelle:
-66.71%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13 536.88 USD
Maximal:
15 987.41 USD (71.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.11% (15 965.01 USD)
Par fonds propres:
37.87% (7 512.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 450
BTCUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD -14K
BTCUSD 4
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD -507K
BTCUSD 20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 727.60 USD
Pire transaction: -2 339 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +604.78 USD
Perte consécutive maximale: -6 337.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
3745.00 × 1
Aucun avis
2025.09.25 11:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 03:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
No swaps are charged
2025.09.05 15:03
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 07:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 22:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 06:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 20:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 01:05
Share of trading days is too low
2025.07.18 01:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.17 23:59
Share of trading days is too low
