Arry Nugroho

ACES

Arry Nugroho
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -69%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
456
Profit Trade:
308 (67.54%)
Loss Trade:
148 (32.46%)
Best Trade:
1 727.60 USD
Worst Trade:
-2 338.72 USD
Profitto lordo:
25 218.26 USD (611 179 pips)
Perdita lorda:
-38 935.94 USD (1 108 682 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (604.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 057.91 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
79.04%
Massimo carico di deposito:
2.30%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
273 (59.87%)
Short Trade:
183 (40.13%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-30.08 USD
Profitto medio:
81.88 USD
Perdita media:
-263.08 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-6 337.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 337.26 USD (10)
Crescita mensile:
-67.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 717.68 USD
Massimale:
16 168.21 USD (72.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.01% (16 166.91 USD)
Per equità:
37.87% (7 512.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 455
BTCUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -14K
BTCUSD 4
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -517K
BTCUSD 20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 727.60 USD
Worst Trade: -2 339 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +604.78 USD
Massima perdita consecutiva: -6 337.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 70
Exness-Real6
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live25
8710.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 05:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 03:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 15:03
No swaps are charged
2025.09.05 15:03
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 07:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 22:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.27 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 06:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 20:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 01:05
Share of trading days is too low
2025.07.18 01:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.17 23:59
Share of trading days is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.