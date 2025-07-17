- Crescita
Trade:
456
Profit Trade:
308 (67.54%)
Loss Trade:
148 (32.46%)
Best Trade:
1 727.60 USD
Worst Trade:
-2 338.72 USD
Profitto lordo:
25 218.26 USD (611 179 pips)
Perdita lorda:
-38 935.94 USD (1 108 682 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (604.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 057.91 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
79.04%
Massimo carico di deposito:
2.30%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
273 (59.87%)
Short Trade:
183 (40.13%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-30.08 USD
Profitto medio:
81.88 USD
Perdita media:
-263.08 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-6 337.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 337.26 USD (10)
Crescita mensile:
-67.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13 717.68 USD
Massimale:
16 168.21 USD (72.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.01% (16 166.91 USD)
Per equità:
37.87% (7 512.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|455
|BTCUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-14K
|BTCUSD
|4
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-517K
|BTCUSD
|20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +1 727.60 USD
Worst Trade: -2 339 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +604.78 USD
Massima perdita consecutiva: -6 337.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 70
|
Exness-Real6
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|8710.00 × 1
