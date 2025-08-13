- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.mishov
|462
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.mishov
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.mishov
|158K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunaMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Orion Adaptive combines the precision of limit order execution with an intelligent adaptive algorithm that dynamically responds to shifting market conditions. While maintaining strict drawdown control below 10%, it actively seeks additional high-probability setups to optimize growth potential.
The system is designed for traders who appreciate controlled risk but want more active engagement with the markets. Compatible with virtually all brokers and trading environments, Orion Adaptive offers a dynamic balance between safety and opportunity.
A series of trades that cannot be imitated by amateurs. Without a doubt, a true professional trader!