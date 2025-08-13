SignauxSections
Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo

Orion Adaptive

Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo
1 avis
Fiabilité
17 semaines
1 / 3K USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2025 37%
FortunaMarkets-Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
462
Bénéfice trades:
413 (89.39%)
Perte trades:
49 (10.61%)
Meilleure transaction:
64.32 USD
Pire transaction:
-385.08 USD
Bénéfice brut:
3 956.04 USD (358 528 pips)
Perte brute:
-2 284.24 USD (200 820 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (287.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
287.22 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
88.96%
Charge de dépôt maximale:
5.79%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
4.28
Longs trades:
378 (81.82%)
Courts trades:
84 (18.18%)
Facteur de profit:
1.73
Rendement attendu:
3.62 USD
Bénéfice moyen:
9.58 USD
Perte moyenne:
-46.62 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-119.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-385.08 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.97%
Prévision annuelle:
11.73%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.08 USD
Maximal:
390.31 USD (5.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.36% (390.24 USD)
Par fonds propres:
24.26% (1 425.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.mishov 462
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.mishov 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.mishov 158K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.32 USD
Pire transaction: -385 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +287.22 USD
Perte consécutive maximale: -119.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunaMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Orion Adaptive combines the precision of limit order execution with an intelligent adaptive algorithm that dynamically responds to shifting market conditions. While maintaining strict drawdown control below 10%, it actively seeks additional high-probability setups to optimize growth potential.

The system is designed for traders who appreciate controlled risk but want more active engagement with the markets. Compatible with virtually all brokers and trading environments, Orion Adaptive offers a dynamic balance between safety and opportunity.


Note moyenne:
KENSHIYOKOYAMA
86
KENSHIYOKOYAMA 2025.08.13 07:58 
 

A series of trades that cannot be imitated by amateurs. Without a doubt, a true professional trader!

2025.09.22 12:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 02:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.21 11:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
