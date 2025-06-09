1. Qu’est-ce que Wave-Hunter ?

Wave-Hunter est un signal de trading basé sur un Expert Advisor (EA) entièrement développé par le fournisseur du signal. Il a été conçu principalement pour trader l’or (XAUUSD), mais éventuellement d’autres paires du marché Forex.

Le système est entièrement automatisé, mais reste activement supervisé afin de garantir la meilleure gestion possible selon les conditions du marché.

2. Prérequis pour copier le signal

Afin d’assurer des performances optimales, les conditions suivantes sont requises :

✅ Compte de type Hedging (Couverture)

✅ Solde minimum de 1000 USD

✅ Effet de levier recommandé : 1:500

✅ Connexion Internet stable

3. Comprendre le risque encouru

Avant de s’abonner, il est important de bien comprendre le risque encouru :

Ce système ne repose pas sur des Stop Loss fixes.

La gestion des positions est entièrement conditionnée par l’évolution du marché , ce qui permet une flexibilité maximale et des rendements optimisés.

Cependant, cette approche peut entraîner un niveau de risque plus élevé, notamment en période de forte volatilité.

Le système a été rigoureusement backtesté sur la période du 01/01/2021 au 30/06/2025 avec un capital initial de 1000 USD. Le test a été couronné de succès, démontrant la robustesse de la stratégie dans différentes conditions du marché. Cependant, le Drawdown maximal était élevé.

4. Avertissement sur les risques

⚠️ Le trading sur les marchés financiers comporte des risques importants et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Opérez toujours avec prudence et n’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.



