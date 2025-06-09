SignauxSections
Mohamed El Atyqy

Wave Hunter

Mohamed El Atyqy
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 47%
FxPro-MT5 Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
106
Bénéfice trades:
86 (81.13%)
Perte trades:
20 (18.87%)
Meilleure transaction:
72.14 USD
Pire transaction:
-145.33 USD
Bénéfice brut:
1 748.70 USD (124 685 pips)
Perte brute:
-988.24 USD (84 718 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (131.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
503.70 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
42.41%
Charge de dépôt maximale:
14.91%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.46
Longs trades:
60 (56.60%)
Courts trades:
46 (43.40%)
Facteur de profit:
1.77
Rendement attendu:
7.17 USD
Bénéfice moyen:
20.33 USD
Perte moyenne:
-49.41 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-428.44 USD)
Perte consécutive maximale:
-428.44 USD (3)
Croissance mensuelle:
24.32%
Prévision annuelle:
295.13%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
373.07 USD
Maximal:
522.52 USD (80.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.91% (522.24 USD)
Par fonds propres:
56.61% (358.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 761
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +72.14 USD
Pire transaction: -145 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +131.95 USD
Perte consécutive maximale: -428.44 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

1. Qu’est-ce que Wave-Hunter ?

Wave-Hunter est un signal de trading basé sur un Expert Advisor (EA) entièrement développé par le fournisseur du signal. Il a été conçu principalement pour trader l’or (XAUUSD), mais éventuellement d’autres paires du marché Forex.

Le système est entièrement automatisé, mais reste activement supervisé afin de garantir la meilleure gestion possible selon les conditions du marché.

2. Prérequis pour copier le signal

Afin d’assurer des performances optimales, les conditions suivantes sont requises :

  • ✅ Compte de type Hedging (Couverture)

  • ✅ Solde minimum de 1000 USD

  • ✅ Effet de levier recommandé : 1:500

  • Connexion Internet stable

3. Comprendre le risque encouru

Avant de s’abonner, il est important de bien comprendre le risque encouru :

  • Ce système ne repose pas sur des Stop Loss fixes.

  • La gestion des positions est entièrement conditionnée par l’évolution du marché, ce qui permet une flexibilité maximale et des rendements optimisés.

  • Cependant, cette approche peut entraîner un niveau de risque plus élevé, notamment en période de forte volatilité.

Le système a été rigoureusement backtesté sur la période du 01/01/2021 au 30/06/2025 avec un capital initial de 1000 USD. Le test a été couronné de succès, démontrant la robustesse de la stratégie dans différentes conditions du marché. Cependant, le Drawdown maximal était élevé.

4. Avertissement sur les risques

⚠️ Le trading sur les marchés financiers comporte des risques importants et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Opérez toujours avec prudence et n’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.


Aucun avis
2025.08.28 11:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 06:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 05:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 13:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 18:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 23:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 13:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.11 03:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 17:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 15:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 14:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 05:36
Share of trading days is too low
2025.06.11 05:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.11 04:36
Share of trading days is too low
2025.06.11 04:36
Share of days for 80% of trades is too low
