Iaroslav Abdrashitov

Everest

Iaroslav Abdrashitov
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 115%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 118
Bénéfice trades:
931 (83.27%)
Perte trades:
187 (16.73%)
Meilleure transaction:
4.81 USD
Pire transaction:
-15.55 USD
Bénéfice brut:
415.11 USD (193 121 pips)
Perte brute:
-225.90 USD (91 993 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (15.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.71 USD (69)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
39.54%
Charge de dépôt maximale:
101.14%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
148
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
2.91
Longs trades:
504 (45.08%)
Courts trades:
614 (54.92%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
0.17 USD
Bénéfice moyen:
0.45 USD
Perte moyenne:
-1.21 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-56.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-65.11 USD (9)
Croissance mensuelle:
12.78%
Prévision annuelle:
155.12%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
65.11 USD (19.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.34% (56.57 USD)
Par fonds propres:
56.69% (163.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.US30Cash 1118
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.US30Cash 189
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.US30Cash 101K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.81 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 69
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +15.71 USD
Perte consécutive maximale: -56.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.