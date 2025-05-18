SegnaliSezioni
Iaroslav Abdrashitov

Everest

0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 120%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 128
Profit Trade:
941 (83.42%)
Loss Trade:
187 (16.58%)
Best Trade:
4.81 USD
Worst Trade:
-15.55 USD
Profitto lordo:
423.21 USD (197 241 pips)
Perdita lorda:
-225.90 USD (91 993 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (15.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.71 USD (69)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
39.54%
Massimo carico di deposito:
101.14%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
156
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.03
Long Trade:
507 (44.95%)
Short Trade:
621 (55.05%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-1.21 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-56.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.11 USD (9)
Crescita mensile:
15.18%
Previsione annuale:
184.23%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
65.11 USD (19.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.34% (56.57 USD)
Per equità:
56.69% (163.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.US30Cash 1128
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.US30Cash 197
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.US30Cash 105K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.81 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 69
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +15.71 USD
Massima perdita consecutiva: -56.57 USD

