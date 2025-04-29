- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US30
|609
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US30
|4.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US30
|619K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
The MaxAiTrader v2 signal on MQL5 is a MetaTrader 5 trading signal launched on April 29, 2025. It operates on the ICTrading-MT5-4 platform with a leverage of 1:500. Currently, subscription is not permitted and will be enabled when trading starts.
📈 Performance Overview
-
Growth: 28.93%
-
Profit: €2,471.80
-
Balance & Equity: €11,471.80
-
Initial Deposit: €7,000
-
Additional Deposits: €2,000
-
Total Trades: 286
-
Winning Trades: 275 (96.15%)
-
Losing Trades: 11 (3.85%)
-
Best Trade: €72.72
-
Worst Trade: -€148.34
-
Average Holding Time: 51 minutes
-
Trades per Week: 45
-
Monthly Growth: 9.71%
📊 Risk and Strategy Metrics
-
Profit Factor: 12.69
-
Sharpe Ratio: 0.78
-
Expected Payoff per Trade: €8.64
-
Average Profit per Trade: €9.76
-
Average Loss per Trade: -€19.22
-
Maximum Consecutive Wins: 62 trades (€421.30)
-
Maximum Consecutive Losses: 2 trades (-€0.27)
-
Maximum Drawdown by Balance: 1.70% (€153.66)
-
Relative Drawdown by Balance: 1.39%
-
Relative Drawdown by Equity: 0.00%
-
Recovery Factor: 16.09
-
Algo Trading Usage: 99%
⚠️ Considerations
The signal has demonstrated a high win rate and low drawdown, indicating a potentially robust trading strategy. However, the high frequency of trades (averaging 45 per week) may impact copying performance, especially for accounts with different execution speeds or broker conditions. Additionally, as the account is relatively new, the trading results may be of random nature.
For more details, visit the MaxAiTrader.com
