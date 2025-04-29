SignauxSections
Daniel Christian Krings

MaxAiTrader v2

Daniel Christian Krings
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 55%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 609
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 4.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 619K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +72.72 EUR
Pire transaction: -148 EUR
Gains consécutifs maximales: 65
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +575.38 EUR
Perte consécutive maximale: -242.18 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The MaxAiTrader v2 signal on MQL5 is a MetaTrader 5 trading signal launched on April 29, 2025. It operates on the ICTrading-MT5-4 platform with a leverage of 1:500. Currently, subscription is not permitted and will be enabled when trading starts.


📈 Performance Overview

  • Growth: 28.93%

  • Profit: €2,471.80

  • Balance & Equity: €11,471.80

  • Initial Deposit: €7,000

  • Additional Deposits: €2,000

  • Total Trades: 286

  • Winning Trades: 275 (96.15%)

  • Losing Trades: 11 (3.85%)

  • Best Trade: €72.72

  • Worst Trade: -€148.34

  • Average Holding Time: 51 minutes

  • Trades per Week: 45

  • Monthly Growth: 9.71%


📊 Risk and Strategy Metrics

  • Profit Factor: 12.69

  • Sharpe Ratio: 0.78

  • Expected Payoff per Trade: €8.64

  • Average Profit per Trade: €9.76

  • Average Loss per Trade: -€19.22

  • Maximum Consecutive Wins: 62 trades (€421.30)

  • Maximum Consecutive Losses: 2 trades (-€0.27)

  • Maximum Drawdown by Balance: 1.70% (€153.66)

  • Relative Drawdown by Balance: 1.39%

  • Relative Drawdown by Equity: 0.00%

  • Recovery Factor: 16.09

  • Algo Trading Usage: 99%


⚠️ Considerations

The signal has demonstrated a high win rate and low drawdown, indicating a potentially robust trading strategy. However, the high frequency of trades (averaging 45 per week) may impact copying performance, especially for accounts with different execution speeds or broker conditions. Additionally, as the account is relatively new, the trading results may be of random nature.

For more details, visit the MaxAiTrader.com


Aucun avis
2025.09.12 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 19:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 17:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 13:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 13:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.15 14:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.06 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.06 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.05 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.29 15:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
