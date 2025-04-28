SignauxSections
Daniel Moraes Da Silva

EasyGoal MT5

Daniel Moraes Da Silva
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
XMGlobal-MT5 15
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
406
Bénéfice trades:
274 (67.48%)
Perte trades:
132 (32.51%)
Meilleure transaction:
20.04 USD
Pire transaction:
-21.04 USD
Bénéfice brut:
632.60 USD (45 577 pips)
Perte brute:
-354.20 USD (38 228 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (9.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
22.67 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
89.65%
Charge de dépôt maximale:
11.91%
Dernier trade:
13 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
9.23
Longs trades:
179 (44.09%)
Courts trades:
227 (55.91%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
0.69 USD
Bénéfice moyen:
2.31 USD
Perte moyenne:
-2.68 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-21.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.04 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.41%
Prévision annuelle:
29.21%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
30.16 USD (2.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.58% (29.40 USD)
Par fonds propres:
16.48% (174.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD# 242
AUDCAD# 164
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD# 175
AUDCAD# 104
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD# 1.6K
AUDCAD# 5.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.04 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +9.33 USD
Perte consécutive maximale: -21.04 USD

Pas de données

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally EURUSD and AUDCAD.
Minimum balance is 1200 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?

