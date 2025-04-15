SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DCA CYCLEAX and ADELIO Small Account
Jin Sangun

DCA CYCLEAX and ADELIO Small Account

Jin Sangun
0 avis
Fiabilité
49 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 198%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 962
Bénéfice trades:
3 921 (79.02%)
Perte trades:
1 041 (20.98%)
Meilleure transaction:
26.85 USD
Pire transaction:
-21.28 USD
Bénéfice brut:
4 517.37 USD (2 248 735 pips)
Perte brute:
-1 994.10 USD (1 205 599 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (27.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.60 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
99.79%
Charge de dépôt maximale:
1.34%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
233
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
12.56
Longs trades:
4 347 (87.61%)
Courts trades:
615 (12.39%)
Facteur de profit:
2.27
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
1.15 USD
Perte moyenne:
-1.92 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-63.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-199.14 USD (10)
Croissance mensuelle:
20.21%
Prévision annuelle:
245.22%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
200.87 USD (9.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.03% (200.87 USD)
Par fonds propres:
29.55% (976.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 4962
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 2.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 1M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.85 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +27.78 USD
Perte consécutive maximale: -63.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 36" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

small account
Aucun avis
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.26 00:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 10:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.22 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 01:30
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 14:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.26 03:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 03:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 01:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 10:11
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DCA CYCLEAX and ADELIO Small Account
30 USD par mois
198%
0
0
USD
4.2K
USD
49
99%
4 962
79%
100%
2.26
0.51
USD
30%
1:500
