Segnali / MetaTrader 4 / DCA CYCLEAX and ADELIO Small Account
Jin Sangun

DCA CYCLEAX and ADELIO Small Account

Jin Sangun
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 198%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 975
Profit Trade:
3 932 (79.03%)
Loss Trade:
1 043 (20.96%)
Best Trade:
26.85 USD
Worst Trade:
-21.28 USD
Profitto lordo:
4 527.20 USD (2 253 478 pips)
Perdita lorda:
-1 995.43 USD (1 206 261 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (27.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.60 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
99.79%
Massimo carico di deposito:
1.34%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
234
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
12.60
Long Trade:
4 360 (87.64%)
Short Trade:
615 (12.36%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
1.15 USD
Perdita media:
-1.91 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-63.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-199.14 USD (10)
Crescita mensile:
20.19%
Previsione annuale:
247.54%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
200.87 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.03% (200.87 USD)
Per equità:
29.55% (976.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 4975
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 2.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 1M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.85 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +27.78 USD
Massima perdita consecutiva: -63.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

small account
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.