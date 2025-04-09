SignauxSections
Dio Febrianto

Apro2

Dio Febrianto
0 avis
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 350 USD par mois
croissance depuis 2025 -23%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
147
Bénéfice trades:
134 (91.15%)
Perte trades:
13 (8.84%)
Meilleure transaction:
3 410.40 USD
Pire transaction:
-4 323.40 USD
Bénéfice brut:
17 918.50 USD (110 657 pips)
Perte brute:
-18 632.70 USD (128 765 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (1 987.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 853.50 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
92.80%
Charge de dépôt maximale:
6.42%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.13
Longs trades:
99 (67.35%)
Courts trades:
48 (32.65%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-4.86 USD
Bénéfice moyen:
133.72 USD
Perte moyenne:
-1 433.28 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-4 796.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 796.30 USD (3)
Croissance mensuelle:
-36.49%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 742.90 USD
Maximal:
5 478.60 USD (37.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.42% (5 478.60 USD)
Par fonds propres:
41.01% (3 837.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD. 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD. -714
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD. -18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 410.40 USD
Pire transaction: -4 323 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 987.50 USD
Perte consécutive maximale: -4 796.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Apro2
350 USD par mois
-23%
0
0
USD
5.7K
USD
32
100%
147
91%
93%
0.96
-4.86
USD
48%
1:500
Copier

