Dio Febrianto

Apro2

Dio Febrianto
0 recensioni
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 350 USD al mese
crescita dal 2025 -23%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
134 (91.15%)
Loss Trade:
13 (8.84%)
Best Trade:
3 410.40 USD
Worst Trade:
-4 323.40 USD
Profitto lordo:
17 918.50 USD (110 657 pips)
Perdita lorda:
-18 632.70 USD (128 765 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (1 987.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 853.50 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
92.80%
Massimo carico di deposito:
6.42%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
99 (67.35%)
Short Trade:
48 (32.65%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-4.86 USD
Profitto medio:
133.72 USD
Perdita media:
-1 433.28 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4 796.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 796.30 USD (3)
Crescita mensile:
-36.49%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 742.90 USD
Massimale:
5 478.60 USD (37.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.42% (5 478.60 USD)
Per equità:
41.01% (3 837.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD. 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD. -714
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD. -18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 410.40 USD
Worst Trade: -4 323 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 987.50 USD
Massima perdita consecutiva: -4 796.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Apro2
350USD al mese
-23%
0
0
USD
5.7K
USD
32
100%
147
91%
93%
0.96
-4.86
USD
48%
1:500
Copia

