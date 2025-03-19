SignauxSections
Guillaume Duportal

FIT RCX MultiCore

Guillaume Duportal
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 44%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 297
Bénéfice trades:
2 322 (70.42%)
Perte trades:
975 (29.57%)
Meilleure transaction:
4 364.00 EUR
Pire transaction:
-2 920.00 EUR
Bénéfice brut:
128 177.65 EUR (362 944 pips)
Perte brute:
-94 856.99 EUR (283 643 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (138.37 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
4 980.00 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
78.83%
Charge de dépôt maximale:
85.51%
Dernier trade:
8 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
6.23
Longs trades:
1 633 (49.53%)
Courts trades:
1 664 (50.47%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
10.11 EUR
Bénéfice moyen:
55.20 EUR
Perte moyenne:
-97.29 EUR
Pertes consécutives maximales:
17 (-839.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-3 414.88 EUR (2)
Croissance mensuelle:
0.56%
Prévision annuelle:
8.80%
Algo trading:
74%
Prélèvement par solde:
Absolu:
427.86 EUR
Maximal:
5 350.32 EUR (35.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.03% (1 503.05 EUR)
Par fonds propres:
5.62% (6 983.58 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.ins 632
EURUSD.ins 367
GBPAUD.ins 279
AUDUSD.ins 250
USDCHF.ins 214
AUDCHF.ins 152
NZDCAD.ins 141
USDCAD.ins 123
EURCAD.ins 120
EURJPY.ins 94
EURJPY_i 90
USDJPY.ins 82
USDJPY_i 77
GBPJPY.ins 54
NZDUSD.ins 48
GBPJPY_i 47
CHFJPY.ins 47
GBPUSD.ins 43
EURUSD_i 42
EURGBP.ins 40
GBPCAD.ins 38
CADJPY.ins 30
GBPUSD_i 28
Gold_i 27
CADJPY_i 27
CHFJPY_i 19
USDCAD_i 18
EURCHF.ins 17
EURAUD.ins 17
AUDJPY.ins 17
AUDCAD.ins 13
NZDCHF.ins 13
AUDUSD_i 12
EURNZD.ins 11
EURCHF_i 10
EURCAD_i 9
EURGBP_i 7
USDCHF_i 7
NZDJPY.ins 7
GBPCAD_i 4
AUDNZD_i 4
NZDUSD_i 4
AUDNZD.ins 4
GBPUSD_at 3
GBPCHF.ins 3
EURUSD_at 1
USDCAD_at 1
USDJPY_at 1
BCHUSD_i 1
BTCUSD_i 1
GBPNZD.ins 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.ins 15K
EURUSD.ins -1.6K
GBPAUD.ins 488
AUDUSD.ins -1.6K
USDCHF.ins 120
AUDCHF.ins 375
NZDCAD.ins 242
USDCAD.ins 2.1K
EURCAD.ins 80
EURJPY.ins 4.7K
EURJPY_i -1.4K
USDJPY.ins -1.9K
USDJPY_i 5.1K
GBPJPY.ins -3.6K
NZDUSD.ins -268
GBPJPY_i 5.1K
CHFJPY.ins -850
GBPUSD.ins 2.5K
EURUSD_i 6K
EURGBP.ins 184
GBPCAD.ins 86
CADJPY.ins 2.1K
GBPUSD_i -402
Gold_i -44
CADJPY_i -1.4K
CHFJPY_i 1.5K
USDCAD_i -1.2K
EURCHF.ins 715
EURAUD.ins 180
AUDJPY.ins 103
AUDCAD.ins 26
NZDCHF.ins 187
AUDUSD_i 3.4K
EURNZD.ins 72
EURCHF_i 47
EURCAD_i 414
EURGBP_i 687
USDCHF_i 232
NZDJPY.ins 204
GBPCAD_i 1
AUDNZD_i 0
NZDUSD_i 702
AUDNZD.ins 17
GBPUSD_at -4
GBPCHF.ins 99
EURUSD_at 2
USDCAD_at -1
USDJPY_at -2
BCHUSD_i 0
BTCUSD_i 0
GBPNZD.ins 4
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.ins -10K
EURUSD.ins 10K
GBPAUD.ins 17K
AUDUSD.ins 4.3K
USDCHF.ins 5.3K
AUDCHF.ins 10K
NZDCAD.ins 8.5K
USDCAD.ins 210
EURCAD.ins 7.6K
EURJPY.ins -29
EURJPY_i 1.7K
USDJPY.ins -689
USDJPY_i 4.6K
GBPJPY.ins -2.5K
NZDUSD.ins 2.1K
GBPJPY_i 3.9K
CHFJPY.ins -296
GBPUSD.ins 3.7K
EURUSD_i 2K
EURGBP.ins 3.5K
GBPCAD.ins 1.9K
CADJPY.ins 1.5K
GBPUSD_i -1.2K
Gold_i -3.9K
CADJPY_i -95
CHFJPY_i 252
USDCAD_i -894
EURCHF.ins 137
EURAUD.ins 1.2K
AUDJPY.ins 1.5K
AUDCAD.ins 1.4K
NZDCHF.ins 1.2K
AUDUSD_i 1.5K
EURNZD.ins 1.3K
EURCHF_i -75
EURCAD_i 68
EURGBP_i -279
USDCHF_i 678
NZDJPY.ins 633
GBPCAD_i 169
AUDNZD_i -69
NZDUSD_i 207
AUDNZD.ins 505
GBPUSD_at 15
GBPCHF.ins 216
EURUSD_at 139
USDCAD_at -66
USDJPY_at -287
BCHUSD_i -72
BTCUSD_i 324
GBPNZD.ins 197
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 364.00 EUR
Pire transaction: -2 920 EUR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +138.37 EUR
Perte consécutive maximale: -839.49 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RCXGlobalFZ-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.24 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 00:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
