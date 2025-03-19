SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / FIT RCX MultiCore
Guillaume Duportal

FIT RCX MultiCore

Guillaume Duportal
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 44%
RCXGlobalFZ-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 297
Profit Trade:
2 322 (70.42%)
Loss Trade:
975 (29.57%)
Best Trade:
4 364.00 EUR
Worst Trade:
-2 920.00 EUR
Profitto lordo:
128 177.65 EUR (362 944 pips)
Perdita lorda:
-94 856.99 EUR (283 643 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (138.37 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
4 980.00 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
78.83%
Massimo carico di deposito:
85.51%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
6.23
Long Trade:
1 633 (49.53%)
Short Trade:
1 664 (50.47%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
10.11 EUR
Profitto medio:
55.20 EUR
Perdita media:
-97.29 EUR
Massime perdite consecutive:
17 (-839.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3 414.88 EUR (2)
Crescita mensile:
0.56%
Previsione annuale:
8.80%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
427.86 EUR
Massimale:
5 350.32 EUR (35.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.03% (1 503.05 EUR)
Per equità:
5.62% (6 983.58 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ins 632
EURUSD.ins 367
GBPAUD.ins 279
AUDUSD.ins 250
USDCHF.ins 214
AUDCHF.ins 152
NZDCAD.ins 141
USDCAD.ins 123
EURCAD.ins 120
EURJPY.ins 94
EURJPY_i 90
USDJPY.ins 82
USDJPY_i 77
GBPJPY.ins 54
NZDUSD.ins 48
GBPJPY_i 47
CHFJPY.ins 47
GBPUSD.ins 43
EURUSD_i 42
EURGBP.ins 40
GBPCAD.ins 38
CADJPY.ins 30
GBPUSD_i 28
Gold_i 27
CADJPY_i 27
CHFJPY_i 19
USDCAD_i 18
EURCHF.ins 17
EURAUD.ins 17
AUDJPY.ins 17
AUDCAD.ins 13
NZDCHF.ins 13
AUDUSD_i 12
EURNZD.ins 11
EURCHF_i 10
EURCAD_i 9
EURGBP_i 7
USDCHF_i 7
NZDJPY.ins 7
GBPCAD_i 4
AUDNZD_i 4
NZDUSD_i 4
AUDNZD.ins 4
GBPUSD_at 3
GBPCHF.ins 3
EURUSD_at 1
USDCAD_at 1
USDJPY_at 1
BCHUSD_i 1
BTCUSD_i 1
GBPNZD.ins 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ins 15K
EURUSD.ins -1.6K
GBPAUD.ins 488
AUDUSD.ins -1.6K
USDCHF.ins 120
AUDCHF.ins 375
NZDCAD.ins 242
USDCAD.ins 2.1K
EURCAD.ins 80
EURJPY.ins 4.7K
EURJPY_i -1.4K
USDJPY.ins -1.9K
USDJPY_i 5.1K
GBPJPY.ins -3.6K
NZDUSD.ins -268
GBPJPY_i 5.1K
CHFJPY.ins -850
GBPUSD.ins 2.5K
EURUSD_i 6K
EURGBP.ins 184
GBPCAD.ins 86
CADJPY.ins 2.1K
GBPUSD_i -402
Gold_i -44
CADJPY_i -1.4K
CHFJPY_i 1.5K
USDCAD_i -1.2K
EURCHF.ins 715
EURAUD.ins 180
AUDJPY.ins 103
AUDCAD.ins 26
NZDCHF.ins 187
AUDUSD_i 3.4K
EURNZD.ins 72
EURCHF_i 47
EURCAD_i 414
EURGBP_i 687
USDCHF_i 232
NZDJPY.ins 204
GBPCAD_i 1
AUDNZD_i 0
NZDUSD_i 702
AUDNZD.ins 17
GBPUSD_at -4
GBPCHF.ins 99
EURUSD_at 2
USDCAD_at -1
USDJPY_at -2
BCHUSD_i 0
BTCUSD_i 0
GBPNZD.ins 4
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ins -10K
EURUSD.ins 10K
GBPAUD.ins 17K
AUDUSD.ins 4.3K
USDCHF.ins 5.3K
AUDCHF.ins 10K
NZDCAD.ins 8.5K
USDCAD.ins 210
EURCAD.ins 7.6K
EURJPY.ins -29
EURJPY_i 1.7K
USDJPY.ins -689
USDJPY_i 4.6K
GBPJPY.ins -2.5K
NZDUSD.ins 2.1K
GBPJPY_i 3.9K
CHFJPY.ins -296
GBPUSD.ins 3.7K
EURUSD_i 2K
EURGBP.ins 3.5K
GBPCAD.ins 1.9K
CADJPY.ins 1.5K
GBPUSD_i -1.2K
Gold_i -3.9K
CADJPY_i -95
CHFJPY_i 252
USDCAD_i -894
EURCHF.ins 137
EURAUD.ins 1.2K
AUDJPY.ins 1.5K
AUDCAD.ins 1.4K
NZDCHF.ins 1.2K
AUDUSD_i 1.5K
EURNZD.ins 1.3K
EURCHF_i -75
EURCAD_i 68
EURGBP_i -279
USDCHF_i 678
NZDJPY.ins 633
GBPCAD_i 169
AUDNZD_i -69
NZDUSD_i 207
AUDNZD.ins 505
GBPUSD_at 15
GBPCHF.ins 216
EURUSD_at 139
USDCAD_at -66
USDJPY_at -287
BCHUSD_i -72
BTCUSD_i 324
GBPNZD.ins 197
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 364.00 EUR
Worst Trade: -2 920 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +138.37 EUR
Massima perdita consecutiva: -839.49 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RCXGlobalFZ-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 00:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FIT RCX MultiCore
999USD al mese
44%
0
0
USD
390K
EUR
40
74%
3 297
70%
79%
1.35
10.11
EUR
13%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.