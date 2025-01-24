SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ZCF554
Xiaoxu Chu

ZCF554

Xiaoxu Chu
0 avis
Fiabilité
211 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 42%
FPMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 944
Bénéfice trades:
581 (29.88%)
Perte trades:
1 363 (70.11%)
Meilleure transaction:
3 968.92 USD
Pire transaction:
-750.75 USD
Bénéfice brut:
127 290.24 USD (665 081 pips)
Perte brute:
-122 187.61 USD (491 386 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (2 051.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 968.92 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
40.75%
Charge de dépôt maximale:
5.04%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.76
Longs trades:
1 241 (63.84%)
Courts trades:
703 (36.16%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
2.62 USD
Bénéfice moyen:
219.09 USD
Perte moyenne:
-89.65 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-2 987.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 120.87 USD (14)
Croissance mensuelle:
0.25%
Prévision annuelle:
3.01%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 912.30 USD
Maximal:
6 719.36 USD (38.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.56% (6 719.36 USD)
Par fonds propres:
2.90% (270.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 1586
USDJPY.r 84
GBPUSD.r 72
EURUSD.r 67
USDCAD.r 54
AUDUSD.r 24
USDSGD.r 18
USDCHF.r 11
NZDUSD.r 9
GBPCAD.r 3
XAGUSD.r 3
CADJPY.r 3
AUDCHF.r 3
WTI 2
EURCHF.r 2
GBPJPY.r 1
NZDJPY.r 1
CADCHF.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 8.8K
USDJPY.r -54
GBPUSD.r -1.1K
EURUSD.r -295
USDCAD.r -1.1K
AUDUSD.r -502
USDSGD.r 41
USDCHF.r -78
NZDUSD.r -8
GBPCAD.r -28
XAGUSD.r -294
CADJPY.r 62
AUDCHF.r -80
WTI -65
EURCHF.r -51
GBPJPY.r -52
NZDJPY.r -32
CADCHF.r -22
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 183K
USDJPY.r 179
GBPUSD.r -1.6K
EURUSD.r -1.4K
USDCAD.r -2.8K
AUDUSD.r -1.8K
USDSGD.r -277
USDCHF.r -358
NZDUSD.r -9
GBPCAD.r -271
XAGUSD.r -301
CADJPY.r 1.1K
AUDCHF.r -289
WTI -59
EURCHF.r -187
GBPJPY.r -322
NZDJPY.r -195
CADCHF.r -78
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 968.92 USD
Pire transaction: -751 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +2 051.41 USD
Perte consécutive maximale: -2 987.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live
0.21 × 24
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ZCF554
30 USD par mois
42%
0
0
USD
4.3K
USD
211
0%
1 944
29%
41%
1.04
2.62
USD
42%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.