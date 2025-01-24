- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 944
Profit Trade:
581 (29.88%)
Loss Trade:
1 363 (70.11%)
Best Trade:
3 968.92 USD
Worst Trade:
-750.75 USD
Profitto lordo:
127 290.24 USD (665 081 pips)
Perdita lorda:
-122 187.61 USD (491 386 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 051.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 968.92 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
40.75%
Massimo carico di deposito:
5.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
1 241 (63.84%)
Short Trade:
703 (36.16%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
2.62 USD
Profitto medio:
219.09 USD
Perdita media:
-89.65 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-2 987.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 120.87 USD (14)
Crescita mensile:
0.25%
Previsione annuale:
3.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 912.30 USD
Massimale:
6 719.36 USD (38.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.56% (6 719.36 USD)
Per equità:
2.90% (270.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|1586
|USDJPY.r
|84
|GBPUSD.r
|72
|EURUSD.r
|67
|USDCAD.r
|54
|AUDUSD.r
|24
|USDSGD.r
|18
|USDCHF.r
|11
|NZDUSD.r
|9
|GBPCAD.r
|3
|XAGUSD.r
|3
|CADJPY.r
|3
|AUDCHF.r
|3
|WTI
|2
|EURCHF.r
|2
|GBPJPY.r
|1
|NZDJPY.r
|1
|CADCHF.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|8.8K
|USDJPY.r
|-54
|GBPUSD.r
|-1.1K
|EURUSD.r
|-295
|USDCAD.r
|-1.1K
|AUDUSD.r
|-502
|USDSGD.r
|41
|USDCHF.r
|-78
|NZDUSD.r
|-8
|GBPCAD.r
|-28
|XAGUSD.r
|-294
|CADJPY.r
|62
|AUDCHF.r
|-80
|WTI
|-65
|EURCHF.r
|-51
|GBPJPY.r
|-52
|NZDJPY.r
|-32
|CADCHF.r
|-22
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|183K
|USDJPY.r
|179
|GBPUSD.r
|-1.6K
|EURUSD.r
|-1.4K
|USDCAD.r
|-2.8K
|AUDUSD.r
|-1.8K
|USDSGD.r
|-277
|USDCHF.r
|-358
|NZDUSD.r
|-9
|GBPCAD.r
|-271
|XAGUSD.r
|-301
|CADJPY.r
|1.1K
|AUDCHF.r
|-289
|WTI
|-59
|EURCHF.r
|-187
|GBPJPY.r
|-322
|NZDJPY.r
|-195
|CADCHF.r
|-78
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 968.92 USD
Worst Trade: -751 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +2 051.41 USD
Massima perdita consecutiva: -2 987.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live
|0.21 × 24
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
42%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
211
0%
1 944
29%
41%
1.04
2.62
USD
USD
42%
1:500