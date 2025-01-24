SegnaliSezioni
Xiaoxu Chu

ZCF554

Xiaoxu Chu
0 recensioni
Affidabilità
211 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 42%
FPMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 944
Profit Trade:
581 (29.88%)
Loss Trade:
1 363 (70.11%)
Best Trade:
3 968.92 USD
Worst Trade:
-750.75 USD
Profitto lordo:
127 290.24 USD (665 081 pips)
Perdita lorda:
-122 187.61 USD (491 386 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 051.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 968.92 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
40.75%
Massimo carico di deposito:
5.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
1 241 (63.84%)
Short Trade:
703 (36.16%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
2.62 USD
Profitto medio:
219.09 USD
Perdita media:
-89.65 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-2 987.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 120.87 USD (14)
Crescita mensile:
0.25%
Previsione annuale:
3.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 912.30 USD
Massimale:
6 719.36 USD (38.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.56% (6 719.36 USD)
Per equità:
2.90% (270.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 1586
USDJPY.r 84
GBPUSD.r 72
EURUSD.r 67
USDCAD.r 54
AUDUSD.r 24
USDSGD.r 18
USDCHF.r 11
NZDUSD.r 9
GBPCAD.r 3
XAGUSD.r 3
CADJPY.r 3
AUDCHF.r 3
WTI 2
EURCHF.r 2
GBPJPY.r 1
NZDJPY.r 1
CADCHF.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 8.8K
USDJPY.r -54
GBPUSD.r -1.1K
EURUSD.r -295
USDCAD.r -1.1K
AUDUSD.r -502
USDSGD.r 41
USDCHF.r -78
NZDUSD.r -8
GBPCAD.r -28
XAGUSD.r -294
CADJPY.r 62
AUDCHF.r -80
WTI -65
EURCHF.r -51
GBPJPY.r -52
NZDJPY.r -32
CADCHF.r -22
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 183K
USDJPY.r 179
GBPUSD.r -1.6K
EURUSD.r -1.4K
USDCAD.r -2.8K
AUDUSD.r -1.8K
USDSGD.r -277
USDCHF.r -358
NZDUSD.r -9
GBPCAD.r -271
XAGUSD.r -301
CADJPY.r 1.1K
AUDCHF.r -289
WTI -59
EURCHF.r -187
GBPJPY.r -322
NZDJPY.r -195
CADCHF.r -78
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 968.92 USD
Worst Trade: -751 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +2 051.41 USD
Massima perdita consecutiva: -2 987.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live
0.21 × 24
Non ci sono recensioni
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.24 13:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.16% of days out of 1229 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ZCF554
30USD al mese
42%
0
0
USD
4.3K
USD
211
0%
1 944
29%
41%
1.04
2.62
USD
42%
1:500
Copia

