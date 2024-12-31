SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Devoted Dominic CG3 HiRisk
Dewi Suryati Sukamto

Devoted Dominic CG3 HiRisk

Dewi Suryati Sukamto
0 avis
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -5%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
23 (71.87%)
Perte trades:
9 (28.13%)
Meilleure transaction:
79.29 USD
Pire transaction:
-59.85 USD
Bénéfice brut:
354.57 USD (20 647 pips)
Perte brute:
-381.53 USD (27 044 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (93.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
156.04 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
16.32%
Charge de dépôt maximale:
3.95%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
17 (53.13%)
Courts trades:
15 (46.88%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.84 USD
Bénéfice moyen:
15.42 USD
Perte moyenne:
-42.39 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-221.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-221.14 USD (4)
Croissance mensuelle:
-25.96%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
98.14 USD
Maximal:
254.18 USD (38.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.74% (254.18 USD)
Par fonds propres:
22.61% (121.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 25
archived 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -64
archived 37
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -6.4K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +79.29 USD
Pire transaction: -60 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +93.94 USD
Perte consécutive maximale: -221.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
114 plus...
Aucun avis
2025.09.24 16:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 03:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.05 15:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 23:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.06 00:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 05:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 07:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 17:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 17:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.03 12:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.28 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.21 09:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.09 13:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
